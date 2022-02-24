Вадим Самойлов снял клип о конфликте на Донбассе. Видео

24 февраля 2022 в 13:23 Размер текста - 17 +

Вадим Самойлов не раз сам бывал в Донбассе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Гражданская война на Украине Бывший участник екатеринбургской группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выпустил клип к песне «На Берлин». В нем он спел о конфликте в Донбассе. О выходе клипа артист сообщил в своем Instagram. «Всех защитников нашего Отечества во всех эпохах и всех точках мира — с Праздником!» — подписал видео Самойлов. Артист на фоне черно-белой военной хроники поет о тех, «кто погиб в бою, за мир на плечах у нас. За Донбасс». Автором нового клипа стал продюсер и оператор Роберт Филатов, который работал над сериалами «Снайпер. Офицер СМЕРШ», «Истребители», «Человек войны». Песня вышла еще в 2017 году, тогда Самойлов исполнил ее в День победы перед жителями Донбасса. Экс-участник группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов не раз лично бывал в Донбассе. Здесь он выступал на передовой в Донецком аэропорту, был на слете кинематографистов Донбасса, а в 2015 году получил медаль «За заслуги перед Республикой» от главы ЛНР. В этом году у музыканта заканчивается срок запрета на въезд в Украину: в 2017 году ему ограничили доступ в страну. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывший участник екатеринбургской группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выпустил клип к песне «На Берлин». В нем он спел о конфликте в Донбассе. О выходе клипа артист сообщил в своем Instagram. «Всех защитников нашего Отечества во всех эпохах и всех точках мира — с Праздником!» — подписал видео Самойлов. Артист на фоне черно-белой военной хроники поет о тех, «кто погиб в бою, за мир на плечах у нас. За Донбасс». Автором нового клипа стал продюсер и оператор Роберт Филатов, который работал над сериалами «Снайпер. Офицер СМЕРШ», «Истребители», «Человек войны». Песня вышла еще в 2017 году, тогда Самойлов исполнил ее в День победы перед жителями Донбасса. Экс-участник группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов не раз лично бывал в Донбассе. Здесь он выступал на передовой в Донецком аэропорту, был на слете кинематографистов Донбасса, а в 2015 году получил медаль «За заслуги перед Республикой» от главы ЛНР. В этом году у музыканта заканчивается срок запрета на въезд в Украину: в 2017 году ему ограничили доступ в страну.