Вадим Самойлов снял клип о конфликте на Донбассе. Видео

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Вадим Самойлов не раз сам бывал в Донбассе Фото:
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Гражданская война на Украине

Бывший участник екатеринбургской группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выпустил клип к песне «На Берлин». В нем он спел о конфликте в Донбассе. О выходе клипа артист сообщил в своем Instagram.

«Всех защитников нашего Отечества во всех эпохах и всех точках мира — с Праздником!» — подписал видео Самойлов. Артист на фоне черно-белой военной хроники поет о тех, «кто погиб в бою, за мир на плечах у нас. За Донбасс».

Автором нового клипа стал продюсер и оператор Роберт Филатов, который работал над сериалами «Снайпер. Офицер СМЕРШ», «Истребители», «Человек войны». Песня вышла еще в 2017 году, тогда Самойлов исполнил ее в День победы перед жителями Донбасса.

Экс-участник группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов не раз лично бывал в Донбассе. Здесь он выступал на передовой в Донецком аэропорту, был на слете кинематографистов Донбасса, а в 2015 году получил медаль «За заслуги перед Республикой» от главы ЛНР. В этом году у музыканта заканчивается срок запрета на въезд в Украину: в 2017 году ему ограничили доступ в страну.

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Бывший участник екатеринбургской группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выпустил клип к песне «На Берлин». В нем он спел о конфликте в Донбассе. О выходе клипа артист сообщил в своем Instagram. «Всех защитников нашего Отечества во всех эпохах и всех точках мира — с Праздником!» — подписал видео Самойлов. Артист на фоне черно-белой военной хроники поет о тех, «кто погиб в бою, за мир на плечах у нас. За Донбасс». Автором нового клипа стал продюсер и оператор Роберт Филатов, который работал над сериалами «Снайпер. Офицер СМЕРШ», «Истребители», «Человек войны». Песня вышла еще в 2017 году, тогда Самойлов исполнил ее в День победы перед жителями Донбасса. Экс-участник группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов не раз лично бывал в Донбассе. Здесь он выступал на передовой в Донецком аэропорту, был на слете кинематографистов Донбасса, а в 2015 году получил медаль «За заслуги перед Республикой» от главы ЛНР. В этом году у музыканта заканчивается срок запрета на въезд в Украину: в 2017 году ему ограничили доступ в страну.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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