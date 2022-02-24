Всемирно известный бренд засудил пермячку

Жительница продавала духи в очерском магазине Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

С жительницы Очера (Пермский край), которая продавала туалетную воду Chanel в магазине, будет взыскана денежная компенсация за использование товарного знака. Об этом сообщили в пресс-службе Очерского районного суда.

«С предпринимателя в пользу компании „Шанель Сарл“ будет взыскана компенсация за незаконное использование товарных знаков. Размер компенсации — 41400 рублей, включая судебные расходы», — указали в пресс-службе суда.

Компания-правообладатель не заключала с женщиной договор о предоставлении права использования своего товарного знака. Соответственно, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещен товарный знак «Chanel», являются контрафактными.

Вынесенное судом решение еще не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано в краевом суде.

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