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Всемирно известный бренд засудил пермячку

© Служба новостей «URA.RU»
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Техническое открытие бутика Chanel. Екатеринбург, духи, парфюм, chanel, шанель
Жительница продавала духи в очерском магазине Фото:

С жительницы Очера (Пермский край), которая продавала туалетную воду Chanel в магазине, будет взыскана денежная компенсация за использование товарного знака. Об этом сообщили в пресс-службе Очерского районного суда.

«С предпринимателя в пользу компании „Шанель Сарл“ будет взыскана компенсация за незаконное использование товарных знаков. Размер компенсации — 41400 рублей, включая судебные расходы», — указали в пресс-службе суда.

Компания-правообладатель не заключала с женщиной договор о предоставлении права использования своего товарного знака. Соответственно, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещен товарный знак «Chanel», являются контрафактными.

Вынесенное судом решение еще не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано в краевом суде.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский сельский прокурор засудил «Почту России». Он заставил «Почту России» сделать пандус в местном отделении связи.

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С жительницы Очера (Пермский край), которая продавала туалетную воду Chanel в магазине, будет взыскана денежная компенсация за использование товарного знака. Об этом сообщили в пресс-службе Очерского районного суда. «С предпринимателя в пользу компании „Шанель Сарл“ будет взыскана компенсация за незаконное использование товарных знаков. Размер компенсации — 41400 рублей, включая судебные расходы», — указали в пресс-службе суда. Компания-правообладатель не заключала с женщиной договор о предоставлении права использования своего товарного знака. Соответственно, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещен товарный знак «Chanel», являются контрафактными. Вынесенное судом решение еще не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано в краевом суде. Ранее URA.RU сообщало, что пермский сельский прокурор засудил «Почту России». Он заставил «Почту России» сделать пандус в местном отделении связи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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