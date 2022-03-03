Кремль: Путин соболезнует семьям погибших на Украине солдат РФ

03 марта 2022 в 15:13 Размер текста - 17 +

Смерти среди российских солдат — это трагедия для Владимира Путина, сообщил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин соболезнует родным и близким тех российских солдат, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле восхищаются героизмом военнослужащих в борьбе с националистами. «[Владимир Путин отреагировал], как и мы все. Это большое горе. Мы все соболезнуем родным и близким тех, кто потерял мужей и детей. Это большая трагедия для всех нас. Одновременно мы все вместе восхищаемся героизмом. Их подвиг, безусловно, войдет в историю. Подвиг в борьбе с нацистами, можно сказать, и выполнение этой важной ответственной задачи», — ответил Дмитрий Песков во время конференц-колла на вопрос о том, как Путин отреагировал на информацию о количестве жертв среди российских военных. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ходе проведения спецоперации на Украине погибли 498 российских военных. Еще 1 597 солдат были ранены. До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что семьям погибших выплатят по два миллиона рублей. По его словам, половину выплатит Минобороны РФ, а вторая часть поступит из федерального бюджета. Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Российские солдаты должны провести демилитаризацию и денацификацию страны. Позже главы регионов РФ сообщили о потерях среди российских военнослужащих. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о двух погибших военных. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских также рассказал о двух убитых бойцах ВДВ родом из региона. Кроме того, на Украине погибли четыре жителя Кабардино-Балкарии, рассказал глава республики Казбек Коков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин соболезнует родным и близким тех российских солдат, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле восхищаются героизмом военнослужащих в борьбе с националистами. «[Владимир Путин отреагировал], как и мы все. Это большое горе. Мы все соболезнуем родным и близким тех, кто потерял мужей и детей. Это большая трагедия для всех нас. Одновременно мы все вместе восхищаемся героизмом. Их подвиг, безусловно, войдет в историю. Подвиг в борьбе с нацистами, можно сказать, и выполнение этой важной ответственной задачи», — ответил Дмитрий Песков во время конференц-колла на вопрос о том, как Путин отреагировал на информацию о количестве жертв среди российских военных. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ходе проведения спецоперации на Украине погибли 498 российских военных. Еще 1 597 солдат были ранены. До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что семьям погибших выплатят по два миллиона рублей. По его словам, половину выплатит Минобороны РФ, а вторая часть поступит из федерального бюджета. Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Российские солдаты должны провести демилитаризацию и денацификацию страны. Позже главы регионов РФ сообщили о потерях среди российских военнослужащих. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о двух погибших военных. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских также рассказал о двух убитых бойцах ВДВ родом из региона. Кроме того, на Украине погибли четыре жителя Кабардино-Балкарии, рассказал глава республики Казбек Коков.