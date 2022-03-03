В ХМАО мигрант-нелегал убил женщину, а затем попытался ее сжечь

04 марта 2022 в 14:05 Размер текста - 17 +

Нелегал проведет в колонии строгого режима 17 лет Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Мигрант-нелегал из Таджикистана, чтобы выкрасть ювелирные изделия, задушил проводом от утюга жительницу Сургута, а затем пытался поджечь ее тело и квартиру, чтобы скрыть улики. Об этом URA.RU сообщили в региональном следственном управлении следственного комитета. «Судом ХМАО на основании вердикта присяжных заседателей вынесен обвинительный приговор в отношении 37-летнего иностранного гражданина. Он признан виновным в совершении убийства, сопряженного с разбоем, разбое, с применением насилия, умышленном повреждении чужого имущества, повлекшим причинение значительного ущерба и незаконном пересечении границы», — рассказала пресс-секретарь. По словам представителя СУ СКР по ХМАО, следствием и судом доказано, что вечером 13 января 2019 года мужчина, воспользовавшись доверием 57-летней жительницы Сургута, пришел к ней домой и начал избивать, угрожая убийством. Преступник повалил жертву на пол и передавил ее шею электрическим проводом — потерпевшая скончалась на месте происшествия. После расправы злоумышленник похитил принадлежащую погибшей ювелирку стоимостью более 140 тысяч рублей, а затем, желая избавиться от ее тела, поджог квартиру. Его попытка не удалась, квартиру удалось повредить лишь частично. Кроме того, подсудимый трижды пересекал границу России, зная о запрете въезда, который был предписан ему в 2014 году, для этого он изменил имя и фамилию. Суд, вынося приговор, учел мнение присяжных-заседателей и назначил подсудимому наказание в виде 17 лет лишения свободы, все это время он проведет в колонии строгого режима. В пользу родственников погибшей взыскали 1 миллион 750 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что Житель ХМАО убил мать после возвращения из тюрьмы. Он всадил ей нож в грудь за упрек, ранее зек отбывал наказание за расправу с отцом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мигрант-нелегал из Таджикистана, чтобы выкрасть ювелирные изделия, задушил проводом от утюга жительницу Сургута, а затем пытался поджечь ее тело и квартиру, чтобы скрыть улики. Об этом URA.RU сообщили в региональном следственном управлении следственного комитета. «Судом ХМАО на основании вердикта присяжных заседателей вынесен обвинительный приговор в отношении 37-летнего иностранного гражданина. Он признан виновным в совершении убийства, сопряженного с разбоем, разбое, с применением насилия, умышленном повреждении чужого имущества, повлекшим причинение значительного ущерба и незаконном пересечении границы», — рассказала пресс-секретарь. По словам представителя СУ СКР по ХМАО, следствием и судом доказано, что вечером 13 января 2019 года мужчина, воспользовавшись доверием 57-летней жительницы Сургута, пришел к ней домой и начал избивать, угрожая убийством. Преступник повалил жертву на пол и передавил ее шею электрическим проводом — потерпевшая скончалась на месте происшествия. После расправы злоумышленник похитил принадлежащую погибшей ювелирку стоимостью более 140 тысяч рублей, а затем, желая избавиться от ее тела, поджог квартиру. Его попытка не удалась, квартиру удалось повредить лишь частично. Кроме того, подсудимый трижды пересекал границу России, зная о запрете въезда, который был предписан ему в 2014 году, для этого он изменил имя и фамилию. Суд, вынося приговор, учел мнение присяжных-заседателей и назначил подсудимому наказание в виде 17 лет лишения свободы, все это время он проведет в колонии строгого режима. В пользу родственников погибшей взыскали 1 миллион 750 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что Житель ХМАО убил мать после возвращения из тюрьмы. Он всадил ей нож в грудь за упрек, ранее зек отбывал наказание за расправу с отцом.