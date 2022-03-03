Олимпийская чемпионка из Тюмени возмущена событиями в мире спорта

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете 1994 года из Тюмени Луиза Носкова назвала беспределом решение Международного Паралимпийского комитета (МПК) об отстранении от участия в зимней Паралимпиаде 2022 в Пекине российских и белорусских спортсменов. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Беспредел! До глубины души возмущена сегодняшним решением Международного Параолимпийского комитета об отстранении нашей сборной от участия в Паралимпиаде. И вообще всем тем, что происходит в последние дни вокруг отечественного спорта. Очень жаль, что международные функционеры забыли о том, что спорт во все времена объединял страны и народы», — написала Носкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Олимпийская чемпионка призвала людей к миру и справедливости, а также к совместному решению конфликтов. В комментариях к записи подписчики согласились со спортсменкой. «Поддерживаю, спорт смешали с политикой и грязью», — пишет Елена Бесшапошникова. «Я тоже очень хочу, чтобы наши спортсмены и паралимпийцы представляли свою страну», — ответил на пост Сергей Лыжин.
Ранее URA.RU писало о том, что спортсмены из Тюменской области не смогут принять участие в XIII Паралимпийских играх-2022. Причиной стали необоснованно жесткие санкции со стороны иностранных государств, вызванные проведением спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которая началась 24 февраля. Ее проведение было инициировано президентом России Владимиром Путиным.
Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете 1994 года из Тюмени Луиза Носкова назвала беспределом решение Международного Паралимпийского комитета (МПК) об отстранении от участия в зимней Паралимпиаде 2022 в Пекине российских и белорусских спортсменов. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Беспредел! До глубины души возмущена сегодняшним решением Международного Параолимпийского комитета об отстранении нашей сборной от участия в Паралимпиаде. И вообще всем тем, что происходит в последние дни вокруг отечественного спорта. Очень жаль, что международные функционеры забыли о том, что спорт во все времена объединял страны и народы», — написала Носкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Олимпийская чемпионка призвала людей к миру и справедливости, а также к совместному решению конфликтов. В комментариях к записи подписчики согласились со спортсменкой. «Поддерживаю, спорт смешали с политикой и грязью», — пишет Елена Бесшапошникова. «Я тоже очень хочу, чтобы наши спортсмены и паралимпийцы представляли свою страну», — ответил на пост Сергей Лыжин. Ранее URA.RU писало о том, что спортсмены из Тюменской области не смогут принять участие в XIII Паралимпийских играх-2022. Причиной стали необоснованно жесткие санкции со стороны иностранных государств, вызванные проведением спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которая началась 24 февраля. Ее проведение было инициировано президентом России Владимиром Путиным.