Олимпийская чемпионка из Тюмени возмущена событиями в мире спорта

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам 1994 года Луиза Носкова поддержала российских спортсменов, отстраненных от Паралимпиады Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете 1994 года из Тюмени Луиза Носкова назвала беспределом решение Международного Паралимпийского комитета (МПК) об отстранении от участия в зимней Паралимпиаде 2022 в Пекине российских и белорусских спортсменов. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Беспредел! До глубины души возмущена сегодняшним решением Международного Параолимпийского комитета об отстранении нашей сборной от участия в Паралимпиаде. И вообще всем тем, что происходит в последние дни вокруг отечественного спорта. Очень жаль, что международные функционеры забыли о том, что спорт во все времена объединял страны и народы», — написала Носкова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Олимпийская чемпионка призвала людей к миру и справедливости, а также к совместному решению конфликтов. В комментариях к записи подписчики согласились со спортсменкой. «Поддерживаю, спорт смешали с политикой и грязью», — пишет Елена Бесшапошникова. «Я тоже очень хочу, чтобы наши спортсмены и паралимпийцы представляли свою страну», — ответил на пост Сергей Лыжин.

Ранее URA.RU писало о том, что спортсмены из Тюменской области не смогут принять участие в XIII Паралимпийских играх-2022. Причиной стали необоснованно жесткие санкции со стороны иностранных государств, вызванные проведением спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которая началась 24 февраля. Ее проведение было инициировано президентом России Владимиром Путиным.

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