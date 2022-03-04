Мэр Сургута сделал заявление о ценах в магазинах

Контроль за ценами ведется на муниципальном, региональном и федеральном уровнях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Сургута Андрей Филатов заявил, что власти муниципалитета контролируют цены на товары и продукты питания в торговых сетях города. Об этом глава города рассказал в ходе своей пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Все под контролем, все спокойно. Главное — не поддаваться каким-то ажиотажным заявлениям. Мы работаем в рамках утвержденного бюджета. За ценообразованием ведется контроль», — рассказал Филатов.

По словам главы Сургута, контроль за ценами ведется на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. «Кроме того, сейчас разрабатываются соответствующие законопроекты, проведены переговоры с крупными сетями. Больше чем уверен, что ситуацию удержим», — добавил Филатов. Филатов также добавил, что все механизмы реакции исполнительной власти направленные на безопасность и контроль ситуации отрегулированы. «Все процедуры выработаны, механизмы работают. Система работает максимально эффективно», — говорит глава Сургута.

Ранее URA.RU сообщало, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил властям мониторить цены на продовольственном рынке, в первую очередь, речь идет о социально значимых продуктах питания. О том, что ситуация с ценами находится под контролем, заявили также власти Нижневартовска.

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