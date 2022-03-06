06 марта 2022
05 марта 2022

В свердловской шахте при обрушении породы погиб горняк

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта, забой, инструмент шахтера
В Свердловской области произошло обрушение «Северопесчанской» шахты Фото:

На шахте «Северопесчанская» в Свердловской области произошло обрушение кровли. В результате под завалами оказался один горняк, он погиб.

«На участке шахты „Северопесчанская“ обрушилась порода. Под завалами оказался один шахтер. Он погиб», — передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Сообщается, что обрушение породы не затронуло остальные участки шахты. Эвакуация не требуется.

В январе 2022 года на рабочего «Северопесчанской» шахты упал камень, из-за чего шахтера госпитализировали в тяжелом состоянии. Прокуратура проверяла документы владельца шахты и выясняла, кто из работников несет ответственность за инцидент. Специальная комиссия проводила расследование на месте происшествия.

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На шахте «Северопесчанская» в Свердловской области произошло обрушение кровли. В результате под завалами оказался один горняк, он погиб. «На участке шахты „Северопесчанская“ обрушилась порода. Под завалами оказался один шахтер. Он погиб», — передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Сообщается, что обрушение породы не затронуло остальные участки шахты. Эвакуация не требуется. В январе 2022 года на рабочего «Северопесчанской» шахты упал камень, из-за чего шахтера госпитализировали в тяжелом состоянии. Прокуратура проверяла документы владельца шахты и выясняла, кто из работников несет ответственность за инцидент. Специальная комиссия проводила расследование на месте происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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