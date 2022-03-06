В свердловской шахте при обрушении породы погиб горняк

В Свердловской области произошло обрушение «Северопесчанской» шахты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На шахте «Северопесчанская» в Свердловской области произошло обрушение кровли. В результате под завалами оказался один горняк, он погиб.

«На участке шахты „Северопесчанская“ обрушилась порода. Под завалами оказался один шахтер. Он погиб», — передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Сообщается, что обрушение породы не затронуло остальные участки шахты. Эвакуация не требуется.

В январе 2022 года на рабочего «Северопесчанской» шахты упал камень, из-за чего шахтера госпитализировали в тяжелом состоянии. Прокуратура проверяла документы владельца шахты и выясняла, кто из работников несет ответственность за инцидент. Специальная комиссия проводила расследование на месте происшествия.