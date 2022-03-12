Зюганов отреагировал на санкции против него. «Наконец-то!» 12 марта 2022 в 16:39 Размер текста - 17 + Геннадий Зюганов заявил, что беспокоился из-за санкций США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в ироничной форме отреагировал на персональные санкции, которые ввели против него США. Политик отметил, что беспокоился по этому поводу. «Сообщают, что США объявили о введении санкций в отношении меня. Наконец-то, а то я уже начал беспокоиться», — написал Зюганов в своем telegram-канале. Ранее США ввели персональные санкции против российских политиков из-за специальной операции России на Украине. Аналогичные санкции ввела Япония. В Евросоюзе приняли решение ввести персональные санкции в отношении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие санкции не имеют шанса на успех, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в ироничной форме отреагировал на персональные санкции, которые ввели против него США. Политик отметил, что беспокоился по этому поводу. «Сообщают, что США объявили о введении санкций в отношении меня. Наконец-то, а то я уже начал беспокоиться», — написал Зюганов в своем telegram-канале. Ранее США ввели персональные санкции против российских политиков из-за специальной операции России на Украине. Аналогичные санкции ввела Япония. В Евросоюзе приняли решение ввести персональные санкции в отношении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие санкции не имеют шанса на успех, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям