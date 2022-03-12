Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в ироничной форме отреагировал на персональные санкции, которые ввели против него США. Политик отметил, что беспокоился по этому поводу.
«Сообщают, что США объявили о введении санкций в отношении меня. Наконец-то, а то я уже начал беспокоиться», — написал Зюганов в своем telegram-канале.
Ранее США ввели персональные санкции против российских политиков из-за специальной операции России на Украине. Аналогичные санкции ввела Япония. В Евросоюзе приняли решение ввести персональные санкции в отношении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие санкции не имеют шанса на успех, пишет RT.
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в ироничной форме отреагировал на персональные санкции, которые ввели против него США. Политик отметил, что беспокоился по этому поводу. «Сообщают, что США объявили о введении санкций в отношении меня. Наконец-то, а то я уже начал беспокоиться», — написал Зюганов в своем telegram-канале. Ранее США ввели персональные санкции против российских политиков из-за специальной операции России на Украине. Аналогичные санкции ввела Япония. В Евросоюзе приняли решение ввести персональные санкции в отношении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие санкции не имеют шанса на успех, пишет RT.