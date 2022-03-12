Зюганов отреагировал на санкции против него. «Наконец-то!»

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Съезд КПРФ. Москва, зюганов геннадий
Геннадий Зюганов заявил, что беспокоился из-за санкций США Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в ироничной форме отреагировал на персональные санкции, которые ввели против него США. Политик отметил, что беспокоился по этому поводу.

«Сообщают, что США объявили о введении санкций в отношении меня. Наконец-то, а то я уже начал беспокоиться», — написал Зюганов в своем telegram-канале.

Ранее США ввели персональные санкции против российских политиков из-за специальной операции России на Украине. Аналогичные санкции ввела Япония. В Евросоюзе приняли решение ввести персональные санкции в отношении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие санкции не имеют шанса на успех, пишет RT.

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Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в ироничной форме отреагировал на персональные санкции, которые ввели против него США. Политик отметил, что беспокоился по этому поводу. «Сообщают, что США объявили о введении санкций в отношении меня. Наконец-то, а то я уже начал беспокоиться», — написал Зюганов в своем telegram-канале. Ранее США ввели персональные санкции против российских политиков из-за специальной операции России на Украине. Аналогичные санкции ввела Япония. В Евросоюзе приняли решение ввести персональные санкции в отношении президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие санкции не имеют шанса на успех, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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