Япония расширила список санкций против России

Япония ввела санкции против 20 россиян и двух организаций РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Япония ввела новые санкции против 20 россиян и двух российских компаний. Об этом сообщили в МИДе РФ.

«Япония ввела персональные санкции в отношении еще 20 граждан РФ, [также Япония] расширяет санкции на еще две российские организации», — передает информацию МИДа РИА «Новости». Сообщается, что санкции также направлены в адрес Белоруссии. Ограничения коснутся 12 граждан и 10 организаций страны. Кроме того, Япония вводит запрет на экспорт в отношении Минобороны Белоруссии, включая Вооруженные силы, органы правопорядка и занимающиеся разведкой организации.

Ранее Япония утвердила санкции против президента РФ Владимира Путина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева и министра иностранных дел Сергея Лаврова, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Также под санкции правительства Японии попали 49 организаций и компаний из России. В их числе — Федеральная служба безопасности и Служба внешней разведки России. Также Япония заморозила активы четырех российских банков, включая ВТБ. Ограничения введены в связи со спецоперацией по демилитаризации и денацификации Украины, объявленной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля.

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