16 марта 2022

Пермяков предупредили о биологической опасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, холод, лед, родник
Воду из родников нельзя пить и использовать в приготовлении пищи Фото:

В городском управлении по экологии и природопользованию предупредили жителей Перми об опасности использования воды из родников. Информация размещена на сайте управления.

«В период снеготаяния и паводка пермякам не рекомендуется использовать воду из родников. Качество воды в них нестабильно. С талыми водами в родники могут поступать химические, органические и биологические загрязнения», — сообщили в управлении.

Употреблять воду из родника в весенний период опасно — это может привести к различным инфекционным и бактериальным заболеваниям. Не рекомендуется не только пить эту воду, но и использовать для приготовления пищи, даже кипяченую.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми компанию уличили в незаконном сбросе нефтепродуктов в Каму. Загрязняющие вещества стекали в водоем с территории оборонного предприятия.

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В городском управлении по экологии и природопользованию предупредили жителей Перми об опасности использования воды из родников. Информация размещена на сайте управления. «В период снеготаяния и паводка пермякам не рекомендуется использовать воду из родников. Качество воды в них нестабильно. С талыми водами в родники могут поступать химические, органические и биологические загрязнения», — сообщили в управлении. Употреблять воду из родника в весенний период опасно — это может привести к различным инфекционным и бактериальным заболеваниям. Не рекомендуется не только пить эту воду, но и использовать для приготовления пищи, даже кипяченую. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми компанию уличили в незаконном сбросе нефтепродуктов в Каму. Загрязняющие вещества стекали в водоем с территории оборонного предприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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