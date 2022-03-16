Пермяков предупредили о биологической опасности

Воду из родников нельзя пить и использовать в приготовлении пищи Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В городском управлении по экологии и природопользованию предупредили жителей Перми об опасности использования воды из родников. Информация размещена на сайте управления.

«В период снеготаяния и паводка пермякам не рекомендуется использовать воду из родников. Качество воды в них нестабильно. С талыми водами в родники могут поступать химические, органические и биологические загрязнения», — сообщили в управлении.

Употреблять воду из родника в весенний период опасно — это может привести к различным инфекционным и бактериальным заболеваниям. Не рекомендуется не только пить эту воду, но и использовать для приготовления пищи, даже кипяченую.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми компанию уличили в незаконном сбросе нефтепродуктов в Каму. Загрязняющие вещества стекали в водоем с территории оборонного предприятия.