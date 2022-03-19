19 марта 2022
18 марта 2022
17 марта 2022

Структура мэрии Челябинска изменится

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация города. Челябинск, чиновники, администрация челябинска, мэрия челябинска
Перестановки в администрации Челябинска произойдут в ближайшее время Фото:

В администрации Челябинска исчезнет управление транспорта, существовавшее на протяжении нескольких десятилетий. Об этом сообщили источники URA.RU в мэрии.

«Поскольку в рамках транспортной реформы практически все полномочия города в сфере транспорта передаются области, статус соответствующей структуры понижается. Как это произошло с горздравом после передачи челябинского здравоохранения в ведение областного минздрава. Соответственно, встает вопрос и о статусе начальник управления Андрея Якимова», — рассказал URA.RU инсайдер.

«Действительно, на заседании городской думы депутаты рассмотрят вопрос об исключении из структуры администрации управления. Соответственно, в нее будет включен отдел транспорта в связи с перераспределением полномочий по организации перевозок», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска, воздержавшись от иных комментариев.

Транспортная реформа предусматривает передачу полномочий по организации перевозок в Челябинске, Копейске и Сосновском районе от муниципалитетов к региональному миндортрансу. Процесс должны были запустить в начале 2021 года, но из-за пандемии COVID сроки перенесли почти на год.

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В администрации Челябинска исчезнет управление транспорта, существовавшее на протяжении нескольких десятилетий. Об этом сообщили источники URA.RU в мэрии. «Поскольку в рамках транспортной реформы практически все полномочия города в сфере транспорта передаются области, статус соответствующей структуры понижается. Как это произошло с горздравом после передачи челябинского здравоохранения в ведение областного минздрава. Соответственно, встает вопрос и о статусе начальник управления Андрея Якимова», — рассказал URA.RU инсайдер. «Действительно, на заседании городской думы депутаты рассмотрят вопрос об исключении из структуры администрации управления. Соответственно, в нее будет включен отдел транспорта в связи с перераспределением полномочий по организации перевозок», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска, воздержавшись от иных комментариев. Транспортная реформа предусматривает передачу полномочий по организации перевозок в Челябинске, Копейске и Сосновском районе от муниципалитетов к региональному миндортрансу. Процесс должны были запустить в начале 2021 года, но из-за пандемии COVID сроки перенесли почти на год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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