Структура мэрии Челябинска изменится

Перестановки в администрации Челябинска произойдут в ближайшее время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В администрации Челябинска исчезнет управление транспорта, существовавшее на протяжении нескольких десятилетий. Об этом сообщили источники URA.RU в мэрии.

«Поскольку в рамках транспортной реформы практически все полномочия города в сфере транспорта передаются области, статус соответствующей структуры понижается. Как это произошло с горздравом после передачи челябинского здравоохранения в ведение областного минздрава. Соответственно, встает вопрос и о статусе начальник управления Андрея Якимова», — рассказал URA.RU инсайдер.

«Действительно, на заседании городской думы депутаты рассмотрят вопрос об исключении из структуры администрации управления. Соответственно, в нее будет включен отдел транспорта в связи с перераспределением полномочий по организации перевозок», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска, воздержавшись от иных комментариев.

Транспортная реформа предусматривает передачу полномочий по организации перевозок в Челябинске, Копейске и Сосновском районе от муниципалитетов к региональному миндортрансу. Процесс должны были запустить в начале 2021 года, но из-за пандемии COVID сроки перенесли почти на год.