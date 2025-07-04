Его увольняли, а он судился: бывший VIP-полицейский Челябинска получил миллион после увольнения

В июне 2023 года бывший замначальника полиции (по охране общественного порядка) ГУ МВД по Челябинской области Вячеслав Ботов был уволен из органов внутренних дел. Увольнение сопровождалось ворохом судебных исков, которые офицер подал на главк. Согласно базам судов, всего за несколько лет он отсудил у работодателя более 1 млн рублей. Этапы спора ГУ МВД по региону с Ботовым — в материале URA.RU.
Увольнение
Решение об увольнении Ботова принял генерал-лейтенант Андрей Сергеев, руководивший главком с 2014 по 2021 годы. Претензии к сотруднику, согласно базе судов, возникли из-за нарушений при заполнении справок о доходах за 2018-2020 года. Было указано, что он скрыл несколько статей доходов.
При этом коллеги, работавшие с Ботовым, говорят, что увольнение офицера назревало. Он несколько раз попадал под проверки, связанные с нарушением антикоррупционного законодательством. Но наполнить доказательственную базу не удавалось. Когда же вскрыли нарушения в декларациях — ему было внесено неполное служебное соответствие, последовало снижение квалификационного звания. В итоге Ботов был уволен в связи с утратой доверия.
Суд на стороне сотрудника
Ботов оспорил свое увольнение. Он считал его незаконным. Помимо восстановления на службе он просил суд определить выплату за все дни вынужденного прогула. И суд встал на его сторону, постановив отменить приказы о наложении взыскания и увольнении. Мужчина вернулся на работу. Также с главка в пользу Ботова взыскали чуть более 575 тысяч рублей в качестве оплаты за вынужденные прогулы.
А может еще раз подумать?
Решение о восстановлении Ботова в органах устояло в апелляции. Но в августе 2022 года кассация отменила его и направила на новое рассмотрение. Суд принял во внимания все доводы, которые перечисляли представители главка.
«В справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год Ботовым не указано получение единовременного пособия при рождении ребенка в размере 2 тысячи рублей. В справке о доходах за 2019 год Ботов не указал в качестве дохода денежные средства в размере 500 тысяч рублей. В справках за 2018-2020 годы Ботовым не указаны находящиеся в пользовании объекты незавершенного строительства (дом, баня, гараж, беседка). В справках за 2018-2020 года Ботовым не представлена информация об открытом на его имя и имя его жены счетов в банках. В справках за 2018-2020 годы допущено неверное указание суммы денежных средств полученных за присвоение статуса „Ветеран боевых действий“ в сторону завышения на 17 тысяч 300 рублей, а также денежных средств, полученных в качестве дохода по основному месту работы в сторону занижения на размер налога на доходы физических лиц в сумме 204 тысяч 492 рублей. В справке за 2020 год Ботовым указана неверная стоимость продажи мотороллера „Мурвей-2“ 1986 года выпуска. Согласно договору купли-продажи, стоимость данного транспортного средства составила 50 тысяч рублей, вместе с тем, в справке Ботова указан доход от его продажи — 45 тысяч руб. В справках за 2018-2020 года Ботов скрыл информацию о земельных участках площадью 1050 кв.м. и 700 кв.м., при этом указал участок площадью 905 кв.м., что не соответствует действительности», — указано в жалобе ГУ МВД по региону.
Первые полмиллиона рублей
При повторном рассмотрении иска Ботова суд был менее лояльным. Как итог в удовлетворении исковых требований ему было отказано. Тогда офицер оспорил это решение. Причем весьма удачно: ему присудили те самые 575 тысяч рублей. Повторная жалоба главка в кассацию осталась без удовлетворения.
Сам уволюсь
Вернувшись на службу Ботов подал рапорт об отставке. Рапорт был подписан, установленной датой увольнения стало 26 июня 2023 года. Ведомством тогда руководил генерал-лейтенант Михаил Скоков. Он позволил Ботову уволиться по выслуге лет, а не по негативным основаниям. Но про вынужденные прогулы офицер не забыл.
И снова в суд!
В мае 2023 года Ботов подал уточненный иск к главку. Он просил оплатить ему еще один промежуток времени, который он провел в вынужденном прогуле. По итогу суд удовлетворил требования, назначив к выплате 778,5 тысяч рублей. Апелляция снизила эту сумму до 427 тысяч 198 рублей. Кассация же «засилила» это решение.
Время — деньги
Полученных из-за увольнения денег Ботову, как будто, было мало. Поэтому он подал еще один иск: в этот раз он хотел, чтобы ему выплатили компенсацию за задержку оплаты денежного довольствия. Сосновский суд ходатайство удовлетворил. В марте 2025 года апелляция утвердила это решение. Оспорить его в кассации у главка не вышло.
Связаться с Ботовым URA.RU не удалось. Редакция готова представить его мнение по ситуации.
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