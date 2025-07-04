В Челябинске ограничат движение около Театра оперы и балета до конца июля

В Челябинске напротив Театра оперы и балета по улице Труда ограничат до конца июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«В связи со строительством сетей водоотведения с 22 часов 4 июля до 8 часов 31 июля будет ограничено движение транспорта по крайней правой полосе улицы Труда на участке от Кирова до Цвиллинга. Просим водителей учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут», — сообщила пресс-служба мэрии.
С 6 июля на улице Каслинской от Комсомольского проспекта до улицы Островского в направлении центра ограничат движение для транспорта для строительства метротрама, сообщили ранее в пресс-службе челябинской мэрии. Двустороннее движение будет организовано по другой стороне улицы Каслинской.
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