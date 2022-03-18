На трассе, где проходят соревнования горнолыжников, появился символ Z Фото: Мария Арабей © URA.RU

новость из сюжета Паралимпийские игры-2022

Организаторы зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске (ХМАО) поддержали проведение спецоперации вооруженных сил России на Украине. На трассе, где проходят соревнования горнолыжников, появился символ Z, что означает «За победу». Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который находится на соревнованиях.

«Сегодня, 19 марта выступает большая группа горнолыжников и сноубордистов, чья трасса находится рядом. По словам представителя организаторов соревнований в ХМАО, надпись появилась здесь в поддержку России сейчас. Сам он не видел, когда она создавалась. Предположил, что вчера вечером или сегодня утром», — рассказал корреспондент.

Паралимпийские игры в Ханты-Мансийске будут проходить до 21 марта. Организаторы специально перенесли часть соревнований на выходные, чтобы жители и гости столицы Югры успели оценить масштаб организованных соревнований. В эти дни пройдут соревнования по биатлону, лыжным гонкам, следж-хоккею, керлингу, сноуборду и горным лыжам.

В соревнованиях в Ханты-Мансийске принимают участие спортсмены из Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир организован после того, как 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.

Фото: Мария Арабей © URA.RU

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