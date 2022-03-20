20 марта 2022

Вице-премьер Украины: ВСУ не сложат оружие в Мариуполе

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Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, эвакуация, военный, украина, мариуполь, армия россии, солдат, гуманитарная катастрофа, следы бомбандировки
Украинская армия не покинет Мариуполь, сообщила Верещук Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные не сложат оружие и не покинут Мариуполь. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

«Ни о каких сдачах и сложении оружия речи идти не может. Мы уже сообщили об этом российской стороне», — сообщила Верещукю Ее заявление передает издание «Украинская правда».

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что власти Киева дают указания боевикам, засевшим в Мариуполе, стать «мучениками» и пожертвовать собой ради страны. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что украинский город Мариуполь практически полностью находится под контролем вооруженных сил РФ.

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Украинские военные не сложат оружие и не покинут Мариуполь. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук. «Ни о каких сдачах и сложении оружия речи идти не может. Мы уже сообщили об этом российской стороне», — сообщила Верещукю Ее заявление передает издание «Украинская правда». Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что власти Киева дают указания боевикам, засевшим в Мариуполе, стать «мучениками» и пожертвовать собой ради страны. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что украинский город Мариуполь практически полностью находится под контролем вооруженных сил РФ.
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