Вице-премьер Украины: ВСУ не сложат оружие в Мариуполе

Украинские военные не сложат оружие и не покинут Мариуполь. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.
«Ни о каких сдачах и сложении оружия речи идти не может. Мы уже сообщили об этом российской стороне», — сообщила Верещукю Ее заявление передает издание «Украинская правда».
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что власти Киева дают указания боевикам, засевшим в Мариуполе, стать «мучениками» и пожертвовать собой ради страны. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что украинский город Мариуполь практически полностью находится под контролем вооруженных сил РФ.
Украинские военные не сложат оружие и не покинут Мариуполь. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук. «Ни о каких сдачах и сложении оружия речи идти не может. Мы уже сообщили об этом российской стороне», — сообщила Верещукю Ее заявление передает издание «Украинская правда». Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что власти Киева дают указания боевикам, засевшим в Мариуполе, стать «мучениками» и пожертвовать собой ради страны. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что украинский город Мариуполь практически полностью находится под контролем вооруженных сил РФ.