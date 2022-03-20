Вице-премьер Украины: ВСУ не сложат оружие в Мариуполе 21 марта 2022 в 05:22 Размер текста - 17 + Украинская армия не покинет Мариуполь, сообщила Верещук Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные не сложат оружие и не покинут Мариуполь. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук. «Ни о каких сдачах и сложении оружия речи идти не может. Мы уже сообщили об этом российской стороне», — сообщила Верещукю Ее заявление передает издание «Украинская правда». Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что власти Киева дают указания боевикам, засевшим в Мариуполе, стать «мучениками» и пожертвовать собой ради страны. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что украинский город Мариуполь практически полностью находится под контролем вооруженных сил РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Украинские военные не сложат оружие и не покинут Мариуполь. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук. «Ни о каких сдачах и сложении оружия речи идти не может. Мы уже сообщили об этом российской стороне», — сообщила Верещукю Ее заявление передает издание «Украинская правда». Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что власти Киева дают указания боевикам, засевшим в Мариуполе, стать «мучениками» и пожертвовать собой ради страны. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что украинский город Мариуполь практически полностью находится под контролем вооруженных сил РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям