МО призвало Украину перестать просить военных жертвовать собой

Российские власти просят Украину прекратить давать указания боевикам, засевшим в Мариуполе, стать «мучениками» и пожертвовать собой ради страны. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Официальные власти Киева, призываем к благоразумию и отмене ранее отданных указаний, которые обязывали боевиков жертвовать собой и стать, в кавычках, «мучениками Мариуполя», — сказал Мизинцев на брифинге, сообщает РИА «Новости». Ранее он утверждал, что власти Киева предлагали боевикам в Мариуполе стать «примером стойкости» и пожертвовать собой. За это им пообещали присвоить статус «мучеников Мариуполя», причем для этого необходимо «по полной» использовать в качестве «живого щита» более 200 тысяч мирных жителей города.
16 марта украинские военнослужащие 58 отдельной механизированной бригады добровольно сдались в плен. По словам сдавшихся, у подразделения отсутствует мотивация для продолжения боевых действий, полностью закончились боеприпасы и продовольствие. Тем не менее, многие украинские военные и националисты продолжают обстрелы мирных объектов. Из тяжелой артиллерии обстрелян поселок Фрунзе в ЛНР. ВСУ обстреляли рынок в Донецке, в результате погибли четыре мирных жителя. Кроме того, 12 марта в результате обстрела ВСУ пострадали 10 сотрудников МЧС ДНР.
Российские власти просят Украину прекратить давать указания боевикам, засевшим в Мариуполе, стать «мучениками» и пожертвовать собой ради страны. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Официальные власти Киева, призываем к благоразумию и отмене ранее отданных указаний, которые обязывали боевиков жертвовать собой и стать, в кавычках, «мучениками Мариуполя», — сказал Мизинцев на брифинге, сообщает РИА «Новости». Ранее он утверждал, что власти Киева предлагали боевикам в Мариуполе стать «примером стойкости» и пожертвовать собой. За это им пообещали присвоить статус «мучеников Мариуполя», причем для этого необходимо «по полной» использовать в качестве «живого щита» более 200 тысяч мирных жителей города. 16 марта украинские военнослужащие 58 отдельной механизированной бригады добровольно сдались в плен. По словам сдавшихся, у подразделения отсутствует мотивация для продолжения боевых действий, полностью закончились боеприпасы и продовольствие. Тем не менее, многие украинские военные и националисты продолжают обстрелы мирных объектов. Из тяжелой артиллерии обстрелян поселок Фрунзе в ЛНР. ВСУ обстреляли рынок в Донецке, в результате погибли четыре мирных жителя. Кроме того, 12 марта в результате обстрела ВСУ пострадали 10 сотрудников МЧС ДНР.