МО призвало Украину перестать просить военных жертвовать собой

21 марта 2022 в 02:54 Размер текста - 17 +

Минобороны РФ попросило Украину отменить статус «мучеников» боевикам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские власти просят Украину прекратить давать указания боевикам, засевшим в Мариуполе, стать «мучениками» и пожертвовать собой ради страны. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Официальные власти Киева, призываем к благоразумию и отмене ранее отданных указаний, которые обязывали боевиков жертвовать собой и стать, в кавычках, «мучениками Мариуполя», — сказал Мизинцев на брифинге, сообщает РИА «Новости». Ранее он утверждал, что власти Киева предлагали боевикам в Мариуполе стать «примером стойкости» и пожертвовать собой. За это им пообещали присвоить статус «мучеников Мариуполя», причем для этого необходимо «по полной» использовать в качестве «живого щита» более 200 тысяч мирных жителей города. 16 марта украинские военнослужащие 58 отдельной механизированной бригады добровольно сдались в плен. По словам сдавшихся, у подразделения отсутствует мотивация для продолжения боевых действий, полностью закончились боеприпасы и продовольствие. Тем не менее, многие украинские военные и националисты продолжают обстрелы мирных объектов. Из тяжелой артиллерии обстрелян поселок Фрунзе в ЛНР. ВСУ обстреляли рынок в Донецке, в результате погибли четыре мирных жителя. Кроме того, 12 марта в результате обстрела ВСУ пострадали 10 сотрудников МЧС ДНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские власти просят Украину прекратить давать указания боевикам, засевшим в Мариуполе, стать «мучениками» и пожертвовать собой ради страны. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Официальные власти Киева, призываем к благоразумию и отмене ранее отданных указаний, которые обязывали боевиков жертвовать собой и стать, в кавычках, «мучениками Мариуполя», — сказал Мизинцев на брифинге, сообщает РИА «Новости». Ранее он утверждал, что власти Киева предлагали боевикам в Мариуполе стать «примером стойкости» и пожертвовать собой. За это им пообещали присвоить статус «мучеников Мариуполя», причем для этого необходимо «по полной» использовать в качестве «живого щита» более 200 тысяч мирных жителей города. 16 марта украинские военнослужащие 58 отдельной механизированной бригады добровольно сдались в плен. По словам сдавшихся, у подразделения отсутствует мотивация для продолжения боевых действий, полностью закончились боеприпасы и продовольствие. Тем не менее, многие украинские военные и националисты продолжают обстрелы мирных объектов. Из тяжелой артиллерии обстрелян поселок Фрунзе в ЛНР. ВСУ обстреляли рынок в Донецке, в результате погибли четыре мирных жителя. Кроме того, 12 марта в результате обстрела ВСУ пострадали 10 сотрудников МЧС ДНР.