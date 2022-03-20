20 марта 2022
19 марта 2022
18 марта 2022

Власти ХМАО рассказали, как санкции повлияют на выплаты педагогов

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО педагоги продолжат получать все положенные выплаты Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти ХМАО заверили, что студенты и педагоги продолжат получать выплаты в условиях санкционного давления на экономику РФ. Об этом рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

«Все учебные заведения всех уровней работают в штатном режиме. В ХМАО в полном объеме сохраняются все выплаты, которые касаются педагогов. Это все меры поддержки, конкурсы с грантовыми составляющими, выплаты классным руководителям», — заверил Дренин.

Он добавил, что все студенты, прибывшие в ХМАО из ДНР и ЛНР будут зачислены на бюджет и будут получать стипендии. «Им будут выданы карты „Мир“, которые прекрасно продолжают работать не территории РФ», — заключил Дренин.

Ранее URA.RU писало, что западные страны ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что ухудшение жизни миллионов людей России санкциями, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.

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Власти ХМАО заверили, что студенты и педагоги продолжат получать выплаты в условиях санкционного давления на экономику РФ. Об этом рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «Все учебные заведения всех уровней работают в штатном режиме. В ХМАО в полном объеме сохраняются все выплаты, которые касаются педагогов. Это все меры поддержки, конкурсы с грантовыми составляющими, выплаты классным руководителям», — заверил Дренин. Он добавил, что все студенты, прибывшие в ХМАО из ДНР и ЛНР будут зачислены на бюджет и будут получать стипендии. «Им будут выданы карты „Мир“, которые прекрасно продолжают работать не территории РФ», — заключил Дренин. Ранее URA.RU писало, что западные страны ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что ухудшение жизни миллионов людей России санкциями, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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