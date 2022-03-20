Власти ХМАО рассказали, как санкции повлияют на выплаты педагогов

Власти ХМАО заверили, что студенты и педагоги продолжат получать выплаты в условиях санкционного давления на экономику РФ. Об этом рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.
«Все учебные заведения всех уровней работают в штатном режиме. В ХМАО в полном объеме сохраняются все выплаты, которые касаются педагогов. Это все меры поддержки, конкурсы с грантовыми составляющими, выплаты классным руководителям», — заверил Дренин.
Он добавил, что все студенты, прибывшие в ХМАО из ДНР и ЛНР будут зачислены на бюджет и будут получать стипендии. «Им будут выданы карты „Мир“, которые прекрасно продолжают работать не территории РФ», — заключил Дренин.
Ранее URA.RU писало, что западные страны ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что ухудшение жизни миллионов людей России санкциями, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.
Власти ХМАО заверили, что студенты и педагоги продолжат получать выплаты в условиях санкционного давления на экономику РФ. Об этом рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «Все учебные заведения всех уровней работают в штатном режиме. В ХМАО в полном объеме сохраняются все выплаты, которые касаются педагогов. Это все меры поддержки, конкурсы с грантовыми составляющими, выплаты классным руководителям», — заверил Дренин. Он добавил, что все студенты, прибывшие в ХМАО из ДНР и ЛНР будут зачислены на бюджет и будут получать стипендии. «Им будут выданы карты „Мир“, которые прекрасно продолжают работать не территории РФ», — заключил Дренин. Ранее URA.RU писало, что западные страны ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что ухудшение жизни миллионов людей России санкциями, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.