Власти ХМАО рассказали, как санкции повлияют на выплаты педагогов

21 марта 2022 в 17:58 Размер текста - 17 +

В ХМАО педагоги продолжат получать все положенные выплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти ХМАО заверили, что студенты и педагоги продолжат получать выплаты в условиях санкционного давления на экономику РФ. Об этом рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «Все учебные заведения всех уровней работают в штатном режиме. В ХМАО в полном объеме сохраняются все выплаты, которые касаются педагогов. Это все меры поддержки, конкурсы с грантовыми составляющими, выплаты классным руководителям», — заверил Дренин. Он добавил, что все студенты, прибывшие в ХМАО из ДНР и ЛНР будут зачислены на бюджет и будут получать стипендии. «Им будут выданы карты „Мир“, которые прекрасно продолжают работать не территории РФ», — заключил Дренин. Ранее URA.RU писало, что западные страны ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что ухудшение жизни миллионов людей России санкциями, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ХМАО заверили, что студенты и педагоги продолжат получать выплаты в условиях санкционного давления на экономику РФ. Об этом рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «Все учебные заведения всех уровней работают в штатном режиме. В ХМАО в полном объеме сохраняются все выплаты, которые касаются педагогов. Это все меры поддержки, конкурсы с грантовыми составляющими, выплаты классным руководителям», — заверил Дренин. Он добавил, что все студенты, прибывшие в ХМАО из ДНР и ЛНР будут зачислены на бюджет и будут получать стипендии. «Им будут выданы карты „Мир“, которые прекрасно продолжают работать не территории РФ», — заключил Дренин. Ранее URA.RU писало, что западные страны ввели в отношении России масштабные экономические санкции из-за специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что ухудшение жизни миллионов людей России санкциями, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.