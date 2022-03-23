Кадыров предложил Зеленскому работу в чеченском КВН

23 марта 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский раньше выступал в команде КВН Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому поработать на телевидении в Чечне на шоу «Клуб веселых и находчивых» (КВН). Об этом Кадыров написал в соцсетях. «Как только Зеленский ответит на наш призыв прекратить сопротивление и сесть за стол мирных переговоров, мы дадим ему такую возможность. Можем даже организовать отдельное шоу на ЧГТРК „Грозный“. Но ему нужно поспешить, потому что это предложение действует только сейчас. Потом будет поздно», — написал Кадыров в своем telegarm-канале. Зеленский раньше выступал в команде КВН «Запорожье — Кривой Рог —Транзит». В 1997 году он создал команду «95-й квартал» и выступал в высшей лиге КВН. Также Зеленский был лидером студии «Квартал-95». На Украине проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, такие меры стали вынужденными. Кадыров уже предлагал Зеленскому политическое убежище в Чечне. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому поработать на телевидении в Чечне на шоу «Клуб веселых и находчивых» (КВН). Об этом Кадыров написал в соцсетях. «Как только Зеленский ответит на наш призыв прекратить сопротивление и сесть за стол мирных переговоров, мы дадим ему такую возможность. Можем даже организовать отдельное шоу на ЧГТРК „Грозный“. Но ему нужно поспешить, потому что это предложение действует только сейчас. Потом будет поздно», — написал Кадыров в своем telegarm-канале. Зеленский раньше выступал в команде КВН «Запорожье — Кривой Рог —Транзит». В 1997 году он создал команду «95-й квартал» и выступал в высшей лиге КВН. Также Зеленский был лидером студии «Квартал-95». На Украине проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, такие меры стали вынужденными. Кадыров уже предлагал Зеленскому политическое убежище в Чечне.