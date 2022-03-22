Кадыров предложил Зеленскому политическое убежище в Чечне. «Тебя никто не найдет!»

23 марта 2022 в 04:22 Размер текста - 17 +

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому политическое убежище. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Если ты переживаешь за свою жизнь, то я готов обратиться к [президенту России] Владимиру Владимировичу [Путину], чтобы предложить тебе убежище в Чеченской Республике. Не бойся, сохраним твое лицо. А самое главное, тебя никто не найдет!», — написал Рамзан Кадыров, обращаясь к Владимиру Зеленскому. Кроме того, глава Чечни посоветовал украинскому лидеру сотрудничать с Россией вместо того, чтобы «бросать свою страну и народ», находясь в «убежищах за сотни километров от боевых действий». Он подчеркнул, что конфликт между Россией и Украиной можно решить мирным путем с помощью встречи Зеленского с Путиным, добавив, что российский глава предлагает обоюдовыгодные условия. «Обрати внимание, что наш Лидер всегда поддерживает страны, ставшие жертвами грязной политики Запада, и делает их стратегическими союзниками», — добавил Кадыров. Также он призвал Зеленского перестать «закачивать в себя бесперспективные идеи» и «включить трезвую голову». «Развернись лицом к России и ты войдешь в историю миротворцем, спасшим свой народ», — резюмировал глава Чечни. Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Россия была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и не вступать в боевые действия для предотвращения спецоперации, рассказал президент РФ. Сейчас Москва и Киев проводят переговоры о прекращении огня. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Украина признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус. Зеленский заявил, что время для переговоров с Россией наступило. По его словам, дальнейшую судьбу Украины и результатов переговоров с Россией решит украинский народ путем референдума. Он подчеркнул, что неудача в переговорах с Путиным грозит началом третьей мировой войны. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о прогрессе в российско-украинских переговорах.