Совфед одобрил наказание за фейки о работе госорганов РФ

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За фейки о работе госорганов могут приговорить к лишению свободы Фото:

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации о работе государственных органов РФ за границей. Ранее закон получил одобрение депутатов Госдумы.

Совфед одобрил закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации и публичную дискредитацию госорганов России, которые работают за границей. Также предусмотрены штрафы до миллиона рублей за их дискредитацию, сообщает РИА «новости».

Ранее Госдума одобрила наказание за фейки о государственных органах за границей. Нарушители заплатят штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет. В случае использования служебного положения штраф составит не менее 3 млн рублей, а срок заключения до 10 лет, передает РАПСИ.

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Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации о работе государственных органов РФ за границей. Ранее закон получил одобрение депутатов Госдумы. Совфед одобрил закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации и публичную дискредитацию госорганов России, которые работают за границей. Также предусмотрены штрафы до миллиона рублей за их дискредитацию, сообщает РИА «новости». Ранее Госдума одобрила наказание за фейки о государственных органах за границей. Нарушители заплатят штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет. В случае использования служебного положения штраф составит не менее 3 млн рублей, а срок заключения до 10 лет, передает РАПСИ.
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