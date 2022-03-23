Совфед одобрил наказание за фейки о работе госорганов РФ

23 марта 2022 в 20:56 Размер текста - 17 +

За фейки о работе госорганов могут приговорить к лишению свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации о работе государственных органов РФ за границей. Ранее закон получил одобрение депутатов Госдумы. Совфед одобрил закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации и публичную дискредитацию госорганов России, которые работают за границей. Также предусмотрены штрафы до миллиона рублей за их дискредитацию, сообщает РИА «новости». Ранее Госдума одобрила наказание за фейки о государственных органах за границей. Нарушители заплатят штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет. В случае использования служебного положения штраф составит не менее 3 млн рублей, а срок заключения до 10 лет, передает РАПСИ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации о работе государственных органов РФ за границей. Ранее закон получил одобрение депутатов Госдумы. Совфед одобрил закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации и публичную дискредитацию госорганов России, которые работают за границей. Также предусмотрены штрафы до миллиона рублей за их дискредитацию, сообщает РИА «новости». Ранее Госдума одобрила наказание за фейки о государственных органах за границей. Нарушители заплатят штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет. В случае использования служебного положения штраф составит не менее 3 млн рублей, а срок заключения до 10 лет, передает РАПСИ.