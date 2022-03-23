В РФ прилетел украинский снаряд, НАТО отказалась от помощи Киеву. Главное о спецоперации 23 марта

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Город Шуши после обстрелов ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, неразорвавшийся снаряд, снаряд рсзо смерч, последствия обстрела
Снаряд разорвался недалеко от населенных пунктов Журавлевка и Нехотеевка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области разорвался снаряд, направленный с территории Украины. НАТО не будет отправлять на Украину миротворцев для помощи. URA.RU приводит главные новости о специальной операции на Украине к вечеру 23 марта.

  • В селе Белгородской области взрыв недалеко от населенных пунктов Журавлевка и Нехотеевка разорвался снаряд, который был выпущен со стороны Украины. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков;
  • НАТО отказалась отправлять миротворцев на Украину и рассматривать их возможное членство в составе альянса. Об этом сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.
  • Совфед одобрил закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий, это поможет военным получить льготы. Также закон одобрила Госдума;
  • В Минобороны РФ сообщили, что армия уничтожила девять беспилотных летательных аппарата средствами ПВО. Вооруженные силы РФ уничтожили 86 военных объектов Украины.

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В Белгородской области разорвался снаряд, направленный с территории Украины. НАТО не будет отправлять на Украину миротворцев для помощи. URA.RU приводит главные новости о специальной операции на Украине к вечеру 23 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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