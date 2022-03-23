Снаряд разорвался недалеко от населенных пунктов Журавлевка и Нехотеевка
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Белгородской области разорвался снаряд, направленный с территории Украины. НАТО не будет отправлять на Украину миротворцев для помощи. URA.RU приводит главные новости о специальной операции на Украине к вечеру 23 марта.
- В селе Белгородской области взрыв недалеко от населенных пунктов Журавлевка и Нехотеевка разорвался снаряд, который был выпущен со стороны Украины. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков;
- НАТО отказалась отправлять миротворцев на Украину и рассматривать их возможное членство в составе альянса. Об этом сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.
- Совфед одобрил закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий, это поможет военным получить льготы. Также закон одобрила Госдума;
- В Минобороны РФ сообщили, что армия уничтожила девять беспилотных летательных аппарата средствами ПВО. Вооруженные силы РФ уничтожили 86 военных объектов Украины.
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