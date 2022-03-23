23 марта 2022

Екатеринбуржцев возмутил работник «Перекрестка» на прилавке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины и фудкорты в период локдауна. Тюмень, перекресток, супермаркет, супермаркет перекресток, люди в масках, люди в медицинских масках
Сотрудники «Перекрестка» намерены разобраться, кто и где забрался на лоток Фото:

Екатеринбуржцы застали работника сети магазинов «Перекресток» стоящим на прилавке с фруктами. Фотографии очевидцы выложили в группе «Черный список Екатеринбург» во «ВКонтакте».

«Перекресток» радует. Мало того, что часть овощей побита/раздавлена/пожухла и что-то нормальное сложно найти, так еще и сотрудников не смущает ходить по лоткам. Может, в плохом виде продуктов виновата не доставка, а такие умельцы», — написано в посте. В сообщении не уточняется, в магазине по какому адресу застали такую картину.

На кадрах мужчина, предположительно, разнорабочий, расположился на прилавке рядом с фруктами. Работник заглядывает в некий документ, вероятно, сверяя товар. «Это реклама!» — пошутила в комментариях пользователь Алена Сабурова. «Так он вроде по лоткам-то не ходит?» — отметила другая участница беседы Наталья Карпова.

За комментарием URA.RU обратилось к представителям компании X5 Retail Group, куда входит сеть супермаркетов «Перекресток». На звонок и сообщение на момент публикации материала никто не ответил. «Мы будем благодарны за информацию о дате, когда сделано фото и адресе супермаркета. Этим вы поможете нам провести проверку», — оставили комментарий под постом во «ВКонтакте» пользователи группы «Перекресток».

Работник стоял не на фруктах, а рядом с ними
Фото:
Посетителей смутил работник на прилавке
Фото:
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Екатеринбуржцы застали работника сети магазинов «Перекресток» стоящим на прилавке с фруктами. Фотографии очевидцы выложили в группе «Черный список Екатеринбург» во «ВКонтакте». «Перекресток» радует. Мало того, что часть овощей побита/раздавлена/пожухла и что-то нормальное сложно найти, так еще и сотрудников не смущает ходить по лоткам. Может, в плохом виде продуктов виновата не доставка, а такие умельцы», — написано в посте. В сообщении не уточняется, в магазине по какому адресу застали такую картину. На кадрах мужчина, предположительно, разнорабочий, расположился на прилавке рядом с фруктами. Работник заглядывает в некий документ, вероятно, сверяя товар. «Это реклама!» — пошутила в комментариях пользователь Алена Сабурова. «Так он вроде по лоткам-то не ходит?» — отметила другая участница беседы Наталья Карпова. За комментарием URA.RU обратилось к представителям компании X5 Retail Group, куда входит сеть супермаркетов «Перекресток». На звонок и сообщение на момент публикации материала никто не ответил. «Мы будем благодарны за информацию о дате, когда сделано фото и адресе супермаркета. Этим вы поможете нам провести проверку», — оставили комментарий под постом во «ВКонтакте» пользователи группы «Перекресток».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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