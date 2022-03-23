Сотрудники «Перекрестка» намерены разобраться, кто и где забрался на лоток Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Екатеринбуржцы застали работника сети магазинов «Перекресток» стоящим на прилавке с фруктами. Фотографии очевидцы выложили в группе «Черный список Екатеринбург» во «ВКонтакте».

«Перекресток» радует. Мало того, что часть овощей побита/раздавлена/пожухла и что-то нормальное сложно найти, так еще и сотрудников не смущает ходить по лоткам. Может, в плохом виде продуктов виновата не доставка, а такие умельцы», — написано в посте. В сообщении не уточняется, в магазине по какому адресу застали такую картину.

На кадрах мужчина, предположительно, разнорабочий, расположился на прилавке рядом с фруктами. Работник заглядывает в некий документ, вероятно, сверяя товар. «Это реклама!» — пошутила в комментариях пользователь Алена Сабурова. «Так он вроде по лоткам-то не ходит?» — отметила другая участница беседы Наталья Карпова.

За комментарием URA.RU обратилось к представителям компании X5 Retail Group, куда входит сеть супермаркетов «Перекресток». На звонок и сообщение на момент публикации материала никто не ответил. «Мы будем благодарны за информацию о дате, когда сделано фото и адресе супермаркета. Этим вы поможете нам провести проверку», — оставили комментарий под постом во «ВКонтакте» пользователи группы «Перекресток».

Работник стоял не на фруктах, а рядом с ними Фото: группа «Черный список Екатеринбург» во «ВКонтакте»

Посетителей смутил работник на прилавке Фото: группа «Черный список Екатеринбург» во «ВКонтакте»

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