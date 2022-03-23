«Уралкалий» столкнулся с проблемами при оплате кредитов

Банк-агент отказывается принимать платежи пермской компании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Один из ведущих мировых производителей хлористого калия — пермская компания «Уралкалий» — заявил о проблемах проведения кредитных платежей через европейский банк. Кредитный агент Credit Agricole Corporate & Investment Bank отказался принимать средства, сославшись на санкции, говорят на «Уралкалии».

«Платеж от „Уралкалия“ в пользу Credit Agricole Corporate & Investment Bank, согласно информации, полученной от Агента, принят не будет, и, как следствие, платеж в адрес кредиторов со стороны Агента не будет исполнен. По мнению Компании, Агент исходит из того, что существует ситуация неопределенности, возникшая вследствие включения Дмитрия Мазепина в санкционные списки ЕС и Великобритании», — говорится на сайте «Уралкалия».

В пермской компании заявляют, что оснований для отказа в проведении платежа нет, так как Мазепин продал контрольный пакет акций в ООО «Базовая химическая компания „Уралхим“, которое имеет право косвенно распоряжаться 100% голосующих акций „Уралкалия“, и перестал являться контролирующим лицом компании. Мазепин также больше не занимает должности в органах управления АО „ОХК ‚Уралхим‘, непосредственного акционера ‚Уралкалия‘.

Евросоюз ранее включил Дмитрия Мазепина в санкционные списки, так как по мнению Запада, «Уралхим» является источником доходов для правительства РФ, которое «несет ответственность» за ситуацию на Украине. В соседней стране Россия проводит вынужденную спецоперацию по прекращению геноцида русских на Донбассе по указу главы государства Владимира Путина. Президент заявлял, что санкции западных стран имеют все признаки агрессии. Европейские лидеры прямо заявляли, что ограничения нацелены против миллионов граждан России.

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