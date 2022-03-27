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Челябинских водителей предупредили о метелях и гололеде

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, снег, погода, автомобиль, снегопад, климат, автотранспорт
Непогода начнется 28 марта и может задержаться на неопределенное время Фото:

Резкое ухудшение погоды осложнило ситуацию на трассах Челябинской области. Это следует из предупреждений министерства дорожного хозяйства и ГИБДД региона.

«По данным Гидрометеоцентра сегодня днем, 28 марта, в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, мокрый снег, на дорогах гололедица, в горах сильная. Уважаемые автолюбители, будьте внимательны и осторожны», — говорится в распространенном спецобращении к водителям.

«В горнозаводской части Челябинской области начались осадки в виде снега. Сегодня и в ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, снег будет идти по всей области. Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий. Рекомендуем водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния», — предупредили также в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

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Резкое ухудшение погоды осложнило ситуацию на трассах Челябинской области. Это следует из предупреждений министерства дорожного хозяйства и ГИБДД региона. «По данным Гидрометеоцентра сегодня днем, 28 марта, в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, мокрый снег, на дорогах гололедица, в горах сильная. Уважаемые автолюбители, будьте внимательны и осторожны», — говорится в распространенном спецобращении к водителям. «В горнозаводской части Челябинской области начались осадки в виде снега. Сегодня и в ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, снег будет идти по всей области. Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий. Рекомендуем водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния», — предупредили также в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
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