Челябинских водителей предупредили о метелях и гололеде

Непогода начнется 28 марта и может задержаться на неопределенное время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Резкое ухудшение погоды осложнило ситуацию на трассах Челябинской области. Это следует из предупреждений министерства дорожного хозяйства и ГИБДД региона.

«По данным Гидрометеоцентра сегодня днем, 28 марта, в отдельных районах Челябинской области ожидается снег, мокрый снег, на дорогах гололедица, в горах сильная. Уважаемые автолюбители, будьте внимательны и осторожны», — говорится в распространенном спецобращении к водителям.

«В горнозаводской части Челябинской области начались осадки в виде снега. Сегодня и в ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, снег будет идти по всей области. Из-за погодных условий повышен риск совершения дорожно-транспортных происшествий. Рекомендуем водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния», — предупредили также в пресс-службе регионального управления ГИБДД.