В Кремле не против референдума в ДНР о присоединении к России

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, путин на экране
Решения о проведении референдума по вопросу присоединения ЛНР могут принимать власти республики Фото:
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В Кремле не знают, когда в Луганской народной республике может пройти референдум по вопросу о вхождении в состав России. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«[Когда может пройти референдум] я не знаю. Этот вопрос нужно адресовать Пасечнику. Все-таки речь идет о государстве, независимость и суверенитет которого признала Российская Федерация. ЛНР — это суверенное государство», — отметил Песков.

Накануне глава ЛНР Пасечник заявил, что в республике пройдет референдум по вопросу присоединения к России. Президент РФ Владимир Путин 22 февраля 2022 года подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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В Кремле не знают, когда в Луганской народной республике может пройти референдум по вопросу о вхождении в состав России. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «[Когда может пройти референдум] я не знаю. Этот вопрос нужно адресовать Пасечнику. Все-таки речь идет о государстве, независимость и суверенитет которого признала Российская Федерация. ЛНР — это суверенное государство», — отметил Песков. Накануне глава ЛНР Пасечник заявил, что в республике пройдет референдум по вопросу присоединения к России. Президент РФ Владимир Путин 22 февраля 2022 года подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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