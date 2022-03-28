В Кремле не против референдума в ДНР о присоединении к России

Решения о проведении референдума по вопросу присоединения ЛНР могут принимать власти республики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Кремле не знают, когда в Луганской народной республике может пройти референдум по вопросу о вхождении в состав России. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«[Когда может пройти референдум] я не знаю. Этот вопрос нужно адресовать Пасечнику. Все-таки речь идет о государстве, независимость и суверенитет которого признала Российская Федерация. ЛНР — это суверенное государство», — отметил Песков.

Накануне глава ЛНР Пасечник заявил, что в республике пройдет референдум по вопросу присоединения к России. Президент РФ Владимир Путин 22 февраля 2022 года подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.