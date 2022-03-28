В Кремле не против референдума в ДНР о присоединении к России

В Кремле не знают, когда в Луганской народной республике может пройти референдум по вопросу о вхождении в состав России. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«[Когда может пройти референдум] я не знаю. Этот вопрос нужно адресовать Пасечнику. Все-таки речь идет о государстве, независимость и суверенитет которого признала Российская Федерация. ЛНР — это суверенное государство», — отметил Песков.
Накануне глава ЛНР Пасечник заявил, что в республике пройдет референдум по вопросу присоединения к России. Президент РФ Владимир Путин 22 февраля 2022 года подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.
В Кремле не знают, когда в Луганской народной республике может пройти референдум по вопросу о вхождении в состав России. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «[Когда может пройти референдум] я не знаю. Этот вопрос нужно адресовать Пасечнику. Все-таки речь идет о государстве, независимость и суверенитет которого признала Российская Федерация. ЛНР — это суверенное государство», — отметил Песков. Накануне глава ЛНР Пасечник заявил, что в республике пройдет референдум по вопросу присоединения к России. Президент РФ Владимир Путин 22 февраля 2022 года подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.