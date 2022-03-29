В подведомстве РКН хотят контролировать публикацию документов в школах и родительских чатах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде, созданный Роскомнадзором, должен проверять информацию о школьниках, которую открыто публикуют в родительских чатах и списках в учебных заведениях. С таким заявлением выступила директор центра Людмила Куровская.

«В родительских чатах иногда пересылаются фотографии документов с личными данными, в школе размещают списки учащихся. В отношении образовательных учреждений следует установить единые требования: обработка каких персональных данных детей допускается в зависимости от той или иной цели», — рассказала Куровская в разговоре с Газетой.Ru .

По ее словам, для осуществления данной идеи следует закрытый перечень личных данных. «Должны отличаться объемы сведений, обрабатываемых школой для участия ученика в олимпиаде или для прохождения диспансеризации», — подытожила она.

Роспотребнадзор ранее предложил ввести аналог «банковской тайны» для платформ, для гарантии защиты персональных данных россиян. На данный момент нет эффективного механизма управлениями согласиями на обработку персональных данных и доступ к ним.