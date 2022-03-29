Подчиненные Роскомнадзора хотят следить за родительскими чатами

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Виды города. Курган, родители, дети, пешеходы
В подведомстве РКН хотят контролировать публикацию документов в школах и родительских чатах Фото:

Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде, созданный Роскомнадзором, должен проверять информацию о школьниках, которую открыто публикуют в родительских чатах и списках в учебных заведениях. С таким заявлением выступила директор центра Людмила Куровская.

«В родительских чатах иногда пересылаются фотографии документов с личными данными, в школе размещают списки учащихся. В отношении образовательных учреждений следует установить единые требования: обработка каких персональных данных детей допускается в зависимости от той или иной цели», — рассказала Куровская в разговоре с Газетой.Ru.

По ее словам, для осуществления данной идеи следует закрытый перечень личных данных. «Должны отличаться объемы сведений, обрабатываемых школой для участия ученика в олимпиаде или для прохождения диспансеризации», — подытожила она.

Роспотребнадзор ранее предложил ввести аналог «банковской тайны» для платформ, для гарантии защиты персональных данных россиян. На данный момент нет эффективного механизма управлениями согласиями на обработку персональных данных и доступ к ним.

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Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде, созданный Роскомнадзором, должен проверять информацию о школьниках, которую открыто публикуют в родительских чатах и списках в учебных заведениях. С таким заявлением выступила директор центра Людмила Куровская. «В родительских чатах иногда пересылаются фотографии документов с личными данными, в школе размещают списки учащихся. В отношении образовательных учреждений следует установить единые требования: обработка каких персональных данных детей допускается в зависимости от той или иной цели», — рассказала Куровская в разговоре с Газетой.Ru. По ее словам, для осуществления данной идеи следует закрытый перечень личных данных. «Должны отличаться объемы сведений, обрабатываемых школой для участия ученика в олимпиаде или для прохождения диспансеризации», — подытожила она. Роспотребнадзор ранее предложил ввести аналог «банковской тайны» для платформ, для гарантии защиты персональных данных россиян. На данный момент нет эффективного механизма управлениями согласиями на обработку персональных данных и доступ к ним.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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