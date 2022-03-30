Теперь женщина может забыть о бытовых сложностях и больше времени проводить с детьми Фото предоставлено Фондом святой Екатерины

Жительница Арамиля (Свердловская область) Евгения Пинигина одна воспитывает двух детей. Она дважды лишилась жилья. Первый раз «черные риелторы» выселили ее семью, когда она была еще несовершеннолетней. Во второй раз потребительский кооператив продал купленную ею квартиру из-за просрочки по ипотеке. Так женщина и оказалась с детьми на улице. В администрации Арамиля ей посоветовали обратиться в Фонд Святой Екатерины, где и помогли приобрести жилье. Об этом URA.RU рассказали в пресс-служба фонда.

«Во время пандемии я потеряла работу и не смогла выплачивать долг перед организацией. В итоге с двумя дочками оказалась на улице. От безысходности обратилась в администрацию Арамиля. Там мне рассказали про Фонд Святой Екатерины и помогли написать обращение. В фонде помогли не только с квартирой, но и разобраться с долгом, который на меня ошибочно был повешен. Я до сих пор не могу поверить, что мы с дочками живем в своей квартире», — комментирует свердловчанка.

Семья оказалась в сложной жизненной ситуации, когда в один миг лишилась единственного жилья. «Сотрудниками фонда была оказана всесторонняя помощь, чтобы дети как можно быстрее обрели крепкую и надежную крышу над головой. Теперь мама может забыть о бытовых сложностях и больше внимания уделять дочкам», — комментирует замдиректора Фонда Святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Это не первый случай, когда фонд помогает людям, которые попали в трудную ситуацию. В этом году учредители фонда помогли маленькому Косте Каткову со СМА. Благотворительная организация перевела родителям 90 млн рублей для покупки препарата Zolgensma и, таким образом, сбор удалось закрыть.

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Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины

Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины

Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины

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