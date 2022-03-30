Власти объяснили отставку главы района в Тюменской области

31 марта 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Новым главой Викуловского района избран Андрей Лотов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Причиной ухода экс-главы Викуловского района Александра Криволапова со своего поста стало истечение срока его полномочий. Об этом URA.RU сообщили в администрации муниципалитета. О смене главы района стало известно 25 марта. «Криволапов Александр Сергеевич был избран 27 марта 2017 года на пятилетний срок полномочий, который в настоящее время истек. Досрочную отставку главы района дума не принимала, решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Викуловского района было принято 25.02.2022 в соответствие с Уставом района и действующим законодательством по истечении срока полномочий А.С. Криволапова», — ответили в администрации на запрос агентства. О том, почему Криволапов не стал избираться на новый срок, не сообщается. Неизвестна также и дальнейшая судьбы экс-чиновника. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области — ответ на него ожидается. Ранее агентство писало, что новым главой Викуловского района депутатами местной думы избран Андрей Лотов. До назначения он работал директором местной школы. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Причиной ухода экс-главы Викуловского района Александра Криволапова со своего поста стало истечение срока его полномочий. Об этом URA.RU сообщили в администрации муниципалитета. О смене главы района стало известно 25 марта. «Криволапов Александр Сергеевич был избран 27 марта 2017 года на пятилетний срок полномочий, который в настоящее время истек. Досрочную отставку главы района дума не принимала, решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Викуловского района было принято 25.02.2022 в соответствие с Уставом района и действующим законодательством по истечении срока полномочий А.С. Криволапова», — ответили в администрации на запрос агентства. О том, почему Криволапов не стал избираться на новый срок, не сообщается. Неизвестна также и дальнейшая судьбы экс-чиновника. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области — ответ на него ожидается. Ранее агентство писало, что новым главой Викуловского района депутатами местной думы избран Андрей Лотов. До назначения он работал директором местной школы.