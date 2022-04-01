Путин ввел новое ограничение для кандидатов на выборах

Кандидаты на выборах должны будут раскрывать информацию о покупке криптовалюты. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
Участники выборов будут обязаны сообщать сведения о приобретении криптовалюты, сообщается в указе Путина. Документ о внесении изменений в отдельные законы РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Участники выборов также должны будут раскрывать информацию о расходах супруги или супруга, несовершеннолетних детей по покупке цифровых финансовых активов и цифровой валюты. Такие правила будут действовать, если сумма сделки больше общего дохода кандидата и его супруги (супруга) в течение трех лет, которые предшествовали сделке, передает сайт MK.RU.
Ранее в Госдуме предложили полностью разрешить криптовалюту в России. С предложением о легализации майнинга выступала партия «Новые люди», которая внесла в Госдуму законопроект о ее обороте. В феврале Минфин внес законопроект о регуляции криптовалюты.
Кандидаты на выборах должны будут раскрывать информацию о покупке криптовалюты. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Участники выборов будут обязаны сообщать сведения о приобретении криптовалюты, сообщается в указе Путина. Документ о внесении изменений в отдельные законы РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Участники выборов также должны будут раскрывать информацию о расходах супруги или супруга, несовершеннолетних детей по покупке цифровых финансовых активов и цифровой валюты. Такие правила будут действовать, если сумма сделки больше общего дохода кандидата и его супруги (супруга) в течение трех лет, которые предшествовали сделке, передает сайт MK.RU. Ранее в Госдуме предложили полностью разрешить криптовалюту в России. С предложением о легализации майнинга выступала партия «Новые люди», которая внесла в Госдуму законопроект о ее обороте. В феврале Минфин внес законопроект о регуляции криптовалюты.