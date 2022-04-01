Путин ввел новое ограничение для кандидатов на выборах

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Участники выборов будут отчитываться о покупке криптовалюты Фото:

Кандидаты на выборах должны будут раскрывать информацию о покупке криптовалюты. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Участники выборов будут обязаны сообщать сведения о приобретении криптовалюты, сообщается в указе Путина. Документ о внесении изменений в отдельные законы РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Участники выборов также должны будут раскрывать информацию о расходах супруги или супруга, несовершеннолетних детей по покупке цифровых финансовых активов и цифровой валюты. Такие правила будут действовать, если сумма сделки больше общего дохода кандидата и его супруги (супруга) в течение трех лет, которые предшествовали сделке, передает сайт MK.RU.

Ранее в Госдуме предложили полностью разрешить криптовалюту в России. С предложением о легализации майнинга выступала партия «Новые люди», которая внесла в Госдуму законопроект о ее обороте. В феврале Минфин внес законопроект о регуляции криптовалюты.

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Кандидаты на выборах должны будут раскрывать информацию о покупке криптовалюты. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Участники выборов будут обязаны сообщать сведения о приобретении криптовалюты, сообщается в указе Путина. Документ о внесении изменений в отдельные законы РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Участники выборов также должны будут раскрывать информацию о расходах супруги или супруга, несовершеннолетних детей по покупке цифровых финансовых активов и цифровой валюты. Такие правила будут действовать, если сумма сделки больше общего дохода кандидата и его супруги (супруга) в течение трех лет, которые предшествовали сделке, передает сайт MK.RU. Ранее в Госдуме предложили полностью разрешить криптовалюту в России. С предложением о легализации майнинга выступала партия «Новые люди», которая внесла в Госдуму законопроект о ее обороте. В феврале Минфин внес законопроект о регуляции криптовалюты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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