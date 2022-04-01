Екатеринбуржцы пожаловались на пропавший из-за аварии интернет

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Екатеринбуржцы столкнулись с проблемами с интернетом Фото:

Часть екатеринбуржцев, пользующихся услугами провайдера «Дом.ру», пожаловались на пропавшее интернет-соединение, которого нет около часа. Об этом они написали в соцсети «Вконтакте».

«Сейчас на сети „Дом.ру“ наблюдается авария. Уже исправляем сложности. В ближайшее время услуги появятся», — рассказал представитель компании в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Пользователи написали там, что интернет пропал на Вторчермете, Химмаше и других микрорайонах города.

Некоторые не могут работать из-за пропавшей связи. Проблемы появились после 17:00. «Где вы есть? Нигде не отвечаете! Мне срочно нужен интернет», — написала пользователь Дарья Петровских. На это ей ответили, что к представителям провайдера поступает много обращений. Работники не справляются с количеством обращений.

Представитель компании не ответил на звонок URA.RU. Агентство направило письменный запрос.

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Часть екатеринбуржцев, пользующихся услугами провайдера «Дом.ру», пожаловались на пропавшее интернет-соединение, которого нет около часа. Об этом они написали в соцсети «Вконтакте». «Сейчас на сети „Дом.ру“ наблюдается авария. Уже исправляем сложности. В ближайшее время услуги появятся», — рассказал представитель компании в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Пользователи написали там, что интернет пропал на Вторчермете, Химмаше и других микрорайонах города. Некоторые не могут работать из-за пропавшей связи. Проблемы появились после 17:00. «Где вы есть? Нигде не отвечаете! Мне срочно нужен интернет», — написала пользователь Дарья Петровских. На это ей ответили, что к представителям провайдера поступает много обращений. Работники не справляются с количеством обращений. Представитель компании не ответил на звонок URA.RU. Агентство направило письменный запрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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