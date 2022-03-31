31 марта 2022

Власти заплатят тюменским работодателям за помощь молодежи. Условия

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Тюмени, иностранцы, студенты
Взяв на работу молодых людей, бизнесмены и общественники смогут получить компенсации Фото:

Работодатели в Тюменской области получат субсидии от властей, если трудоустроят к себе молодежь. Об этом URA.RU рассказали в департаменте труда и занятости населения региона.

«Работодатели могут получить субсидии за трудоустройство молодежи. Это касается юрлиц, ИП и НКО. Главное условие — трудоустройство молодых людей до 30 лет, ряда категорий», — рассказали URA.RU в департаменте.

Субсидия составит порядка 60 тысяч рублей за человека. На работу нужно взять:

  • граждан без профессионального образования;
  • соискателей (до 30 лет) с несовершеннолетними детьми;
  • граждан с инвалидностью (до 30 лет);
  • тех, кто имеет статус ребенка-сироты;
  • граждан, которые состоят или состояли в комиссии по делам несовершеннолетних.

Деньги выделят после того, как человек проработает один, три и шесть месяцев. Поиском кандидатов на работу готовы заняться в органах занятости региона, их же специалисты передадут данные о работнике в налоговую службу.

Ранее URA.RU писало, что тюменские власти выделят более 340 миллионов рублей на борьбу с безработицей. На эти средства будут создавать дополнительные рабочие места.

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Работодатели в Тюменской области получат субсидии от властей, если трудоустроят к себе молодежь. Об этом URA.RU рассказали в департаменте труда и занятости населения региона. «Работодатели могут получить субсидии за трудоустройство молодежи. Это касается юрлиц, ИП и НКО. Главное условие — трудоустройство молодых людей до 30 лет, ряда категорий», — рассказали URA.RU в департаменте. Субсидия составит порядка 60 тысяч рублей за человека. На работу нужно взять: Деньги выделят после того, как человек проработает один, три и шесть месяцев. Поиском кандидатов на работу готовы заняться в органах занятости региона, их же специалисты передадут данные о работнике в налоговую службу. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти выделят более 340 миллионов рублей на борьбу с безработицей. На эти средства будут создавать дополнительные рабочие места.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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