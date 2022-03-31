Взяв на работу молодых людей, бизнесмены и общественники смогут получить компенсации Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Работодатели в Тюменской области получат субсидии от властей, если трудоустроят к себе молодежь. Об этом URA.RU рассказали в департаменте труда и занятости населения региона.

«Работодатели могут получить субсидии за трудоустройство молодежи. Это касается юрлиц, ИП и НКО. Главное условие — трудоустройство молодых людей до 30 лет, ряда категорий», — рассказали URA.RU в департаменте.

Субсидия составит порядка 60 тысяч рублей за человека. На работу нужно взять:

граждан без профессионального образования;

соискателей (до 30 лет) с несовершеннолетними детьми;

граждан с инвалидностью (до 30 лет);

тех, кто имеет статус ребенка-сироты;

граждан, которые состоят или состояли в комиссии по делам несовершеннолетних.

Деньги выделят после того, как человек проработает один, три и шесть месяцев. Поиском кандидатов на работу готовы заняться в органах занятости региона, их же специалисты передадут данные о работнике в налоговую службу.

Ранее URA.RU писало, что тюменские власти выделят более 340 миллионов рублей на борьбу с безработицей. На эти средства будут создавать дополнительные рабочие места.