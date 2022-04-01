Виталий Пашин гордится сыном и верит в него Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сын депутата заксобрания Челябинской области Виталия Пашина Лев выбыл из шоу «Голос. Дети» на этапе «Поединков». Виталий Пашин сообщил URA.RU, что для его сына это был хороший опыт.

На этапе «Поединков» наставница Льва Полина Гагарина выбрала другую участницу, Анастасию Комарову. Этот этап транслировался на «Первом канале» 1 апреля. Лев поблагодарил наставницу.

«Спасибо больше, Полина Сергеевна. Я очень рад, что побывал у вас. Жалко, что не дома», — сказал Лев Гагариной, а певица заявила, что поняла тонкий намек.

«Это был хороший опыт для сына, у него впереди большое будущее, он — молодец!. Он не расстроился, потому что парень. Я его знаю», — сообщил URA.RU Виталий Пашин.

Для участия в шоу на этапе «Слепых прослушиваний» Лев выбрал песню Джеймса Брауна «It’s a man’s world». Гагарина повернулась ко Льву в последний момент. Однако, Василий «Баста» Вакуленко после выступления признался, что тоже был готов выбрать Льва к себе в команду.