Сын челябинского депутата прошел в следующий тур «Голос. Дети»

Наставником Льва Пашина стала Полина Гагарина Фото: Скрин эфира «Первого канала»

Сын депутата заксобрания Челябинской области Виталия Пашина Лев прошел в следующий тур шоу «Голос. Дети». Наставником Льва будет певица Полина Гагарина

«Я вас и себя поздравляю с таким прекрасным участником. Будем петь, будем творить, будем развиваться. Ура!», — сказала Гагарина после выступления Льва.

Для участия в шоу Лев выбрал песню Джеймса Браун «It’s a man’s world». Гагарина повернулась ко Льву в последний момент. Однако, Василий «Баста» Вакуленко после выступления признался, что тоже был готов выбрать Льва к себе в команду.

От радости Лев сделал победный кульбит. Также мальчик рассказал членам жюри про Челябинск. По мнению Льва, люди в городе стали общительнее.

О том, что Лев Пашин примет участие в шоу сообщил его отец Виталий. Однако, рассказывать про результаты ему запретили, пока программа не выйдет в эфир. Вместе с Виталием поддержать сына приехала его жена.

В Челябинске программа выйдет в эфире «Первого канала» 18 февраля в 21:30. В других регионах страны программа уже доступна к просмотру.