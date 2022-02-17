Сын челябинского депутата выступил на шоу «Голос.Дети»

Виталий Пашин сейчас находится в Москве рядом с сыном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сын депутата Законодательного собрания Челябинской области Виталия Пашина Лев выступил на шоу «Голос.Дети». Об этом URA.RU сообщил сам депутат.

«Мой сын занимается тем, что ему нравится, и это хорошо. Сам я сейчас нахожусь в Москве рядом с сыном. Озвучивать итоги я не могу до выхода передачи в эфир», — сообщил URA.RU Виталий Пашин.

Льву Пашину 12 лет. Поддержать его поехали родители. Шоу выйдет в эфире «Первого канала» 18 февраля в 21:30.

Дочь композитора Константина Меладзе Лия ранее приняла участие в украинском «Голосе». 17-летняя девушка исполнила песню «Hallelujah» Леонарда Коэна.