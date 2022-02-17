17 февраля 2022

Сын челябинского депутата выступил на шоу «Голос.Дети»

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Виталий Пашин подает документы в кандидаты на пост губернатора. Челябинск, портрет, пашин виталий
Виталий Пашин сейчас находится в Москве рядом с сыном Фото:

Сын депутата Законодательного собрания Челябинской области Виталия Пашина Лев выступил на шоу «Голос.Дети». Об этом URA.RU сообщил сам депутат.

«Мой сын занимается тем, что ему нравится, и это хорошо. Сам я сейчас нахожусь в Москве рядом с сыном. Озвучивать итоги я не могу до выхода передачи в эфир», — сообщил URA.RU Виталий Пашин.

Льву Пашину 12 лет. Поддержать его поехали родители. Шоу выйдет в эфире «Первого канала» 18 февраля в 21:30.

Дочь композитора Константина Меладзе Лия ранее приняла участие в украинском «Голосе». 17-летняя девушка исполнила песню «Hallelujah» Леонарда Коэна.

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Сын депутата Законодательного собрания Челябинской области Виталия Пашина Лев выступил на шоу «Голос.Дети». Об этом URA.RU сообщил сам депутат. «Мой сын занимается тем, что ему нравится, и это хорошо. Сам я сейчас нахожусь в Москве рядом с сыном. Озвучивать итоги я не могу до выхода передачи в эфир», — сообщил URA.RU Виталий Пашин. Льву Пашину 12 лет. Поддержать его поехали родители. Шоу выйдет в эфире «Первого канала» 18 февраля в 21:30. Дочь композитора Константина Меладзе Лия ранее приняла участие в украинском «Голосе». 17-летняя девушка исполнила песню «Hallelujah» Леонарда Коэна.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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