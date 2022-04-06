Вице-спикеру думы Заречного грозило досрочное прекращение полномочий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Заречного (Свердловская область) избежали отставки вице-спикера городской думы Дмитрия Сарнацкого, который был избран с нарушением законодательства. Как рассказал URA.RU местный депутат Юрий Бутаков, Сарнацкий должен был сложить полномочия по решению суда, однако руководство думы экстренно созвало заседание по его переизбранию.

Ситуация Сарнацкого — не первый скандал во власти Заречного за последние полторы недели. Ранее стало известно, что спикер думы Андрей Кузнецов был избран на свой пост в обход законов: городским депутатам дали возможность проголосовать только за Кузнецова, хотя в списке значились еще два кандидата. Свердловский облсуд отменил решение о назначении спикера, тот подал в отставку и впоследствии был избран вновь. Спустя время выяснилось, что с тем же нарушением пост получил и Сарнацкий.

«25 марта в суд ушел иск, что Сарнацкий тоже избран незаконно. На заседании думы 31 марта ему было предложено добровольно сложить полномочия вице-спикера, но он отказался. И сразу после этого, 1 апреля, в срочном порядке из аппарата думы приходит распоряжение — о проведении внеочередного заседания 7 апреля по вопросу переизбрания Сарнацкого», — рассказал агентству Бутаков.

Тем самым, полагает депутат, группа сподвижников Кузнецова, в которую входит и вице-спикер, решила не доводить вопрос до суда. Связаться с представителями городской думы и Дмитрием Сарнацким к моменту публикации URA.RU не удалось.

В конце 2021-го в Заречном разгорелся другой политический скандал. Группа депутатов гордумы обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отправить в отставку мэра Андрея Захарцева. Он известен тем, что в течение двух лет выписывал самому себе премии на общую сумму более 380 тысяч рублей.

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