Спикер городской думы Заречного (Свердловская область) Андрей Кузнецов может лишиться своего поста. Как установил Свердловский облсуд, политик был избран на это место с нарушением закона, поэтому решение должно быть отменено. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Юрий Бутаков, подававший иск.
В сентябре 2021 года в новом созыве гордумы Заречного обсуждался вопрос об избрании председателя. На голосование были выдвинуты три человека — прежний спикер Андрей Кузнецов, сам Бутаков и его коллега-депутат Василий Ведерников.
«В результате было проведено голосование только за Кузнецова, а за нас — меня и Ведерникова — депутаты были лишены возможности голосовать. Нас это не устроило, и я подал первый иск в Белоярский районный суд, который заметил, что нарушения были, но отменять решение думы [по избранному спикеру] не стал. Тогда мы подали апелляцию в Свердловский облсуд, где наши требования полностью удовлетворили», — поделился Бутаков.
Согласно судебному определению, копия которого есть у URA.RU, депутатам действительно не предоставили возможность проголосовать за Ведерникова и Бутакова, что является юридическим нарушением. «Признать незаконным решение думы городского округа Заречный об избрании председателем Кузнецова Андрея Анатольевича», — говорится в заключении суда.
Кузнецов — креатура руководства Белоярской атомной электростанции (БАЭС), принадлежащей «Росатому». Он работал на предприятии с 1980-х годов, а на данный момент совмещает работу в думе и пост помощника директора БАЭС Ивана Сидорова. Для руководства станции Заречный — стратегически важный город. Мэр Андрей Захаров также является ставленником этой группы влияния. Связаться с Кузнецовым и представителями гордумы URA.RU не удалось.
В конце 2021-го в Заречном разгорелся другой политический скандал. Группа депутатов гордумы обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отправить в отставку мэра Захарова. Он известен тем, что в течение двух лет выписывал самому себе премии на общую сумму более 380 тысяч рублей.
Спикер городской думы Заречного (Свердловская область) Андрей Кузнецов может лишиться своего поста. Как установил Свердловский облсуд, политик был избран на это место с нарушением закона, поэтому решение должно быть отменено. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Юрий Бутаков, подававший иск. В сентябре 2021 года в новом созыве гордумы Заречного обсуждался вопрос об избрании председателя. На голосование были выдвинуты три человека — прежний спикер Андрей Кузнецов, сам Бутаков и его коллега-депутат Василий Ведерников. «В результате было проведено голосование только за Кузнецова, а за нас — меня и Ведерникова — депутаты были лишены возможности голосовать. Нас это не устроило, и я подал первый иск в Белоярский районный суд, который заметил, что нарушения были, но отменять решение думы [по избранному спикеру] не стал. Тогда мы подали апелляцию в Свердловский облсуд, где наши требования полностью удовлетворили», — поделился Бутаков. Согласно судебному определению, копия которого есть у URA.RU, депутатам действительно не предоставили возможность проголосовать за Ведерникова и Бутакова, что является юридическим нарушением. «Признать незаконным решение думы городского округа Заречный об избрании председателем Кузнецова Андрея Анатольевича», — говорится в заключении суда. Кузнецов — креатура руководства Белоярской атомной электростанции (БАЭС), принадлежащей «Росатому». Он работал на предприятии с 1980-х годов, а на данный момент совмещает работу в думе и пост помощника директора БАЭС Ивана Сидорова. Для руководства станции Заречный — стратегически важный город. Мэр Андрей Захаров также является ставленником этой группы влияния. Связаться с Кузнецовым и представителями гордумы URA.RU не удалось. В конце 2021-го в Заречном разгорелся другой политический скандал. Группа депутатов гордумы обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отправить в отставку мэра Захарова. Он известен тем, что в течение двух лет выписывал самому себе премии на общую сумму более 380 тысяч рублей.