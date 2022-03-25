В думе Заречного может смениться председатель Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер городской думы Заречного (Свердловская область) Андрей Кузнецов может лишиться своего поста. Как установил Свердловский облсуд, политик был избран на это место с нарушением закона, поэтому решение должно быть отменено. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Юрий Бутаков, подававший иск.

В сентябре 2021 года в новом созыве гордумы Заречного обсуждался вопрос об избрании председателя. На голосование были выдвинуты три человека — прежний спикер Андрей Кузнецов, сам Бутаков и его коллега-депутат Василий Ведерников.

«В результате было проведено голосование только за Кузнецова, а за нас — меня и Ведерникова — депутаты были лишены возможности голосовать. Нас это не устроило, и я подал первый иск в Белоярский районный суд, который заметил, что нарушения были, но отменять решение думы [по избранному спикеру] не стал. Тогда мы подали апелляцию в Свердловский облсуд, где наши требования полностью удовлетворили», — поделился Бутаков.

Согласно судебному определению, копия которого есть у URA.RU, депутатам действительно не предоставили возможность проголосовать за Ведерникова и Бутакова, что является юридическим нарушением. «Признать незаконным решение думы городского округа Заречный об избрании председателем Кузнецова Андрея Анатольевича», — говорится в заключении суда.

Кузнецов — креатура руководства Белоярской атомной электростанции (БАЭС), принадлежащей «Росатому». Он работал на предприятии с 1980-х годов, а на данный момент совмещает работу в думе и пост помощника директора БАЭС Ивана Сидорова. Для руководства станции Заречный — стратегически важный город. Мэр Андрей Захаров также является ставленником этой группы влияния. Связаться с Кузнецовым и представителями гордумы URA.RU не удалось.

В конце 2021-го в Заречном разгорелся другой политический скандал. Группа депутатов гордумы обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отправить в отставку мэра Захарова. Он известен тем, что в течение двух лет выписывал самому себе премии на общую сумму более 380 тысяч рублей.

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