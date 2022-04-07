Челябинских журналистов научат самообороне

Сотрудникам СМИ предстоит овладеть приемами самозащиты в различных ситуациях Фото: Олег Черных © URA.RU

В Челябинске стартует совместная программа российского Союза боевых искусств и Союза журналистов области по обучению журналистов самообороне. Как отмечают в пресс-службе правительства области, эти навыки помогут при осуществлении профессиональной деятельности.

«Всероссийская программа „Сила Слова“ включает в себя обучение навыкам самообороны и приемам защиты в различных ситуациях. К участию приглашаются действующие журналисты, руководители и специалисты СМИ, студенты факультетов журналистики», — заявили в пресс-службе.

Журналистов будут обучать навыкам личной безопасности на массовых мероприятиях, за рулем автомобиля и в общественном транспорте. Сотрудникам СМИ предстоит овладеть приемами самозащиты в различных ситуациях и изучить защитно-атакующие приемы.

Программа обучения журналистов начнется с 15 апреля. Местом проведения станет Центр олимпийской подготовки по дзюдо.