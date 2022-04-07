07 апреля 2022

Челябинских журналистов научат самообороне

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский на Заксобрании Челябинской области представляет Стратегию-2020, оператор, сми, журналисты
Сотрудникам СМИ предстоит овладеть приемами самозащиты в различных ситуациях Фото:

В Челябинске стартует совместная программа российского Союза боевых искусств и Союза журналистов области по обучению журналистов самообороне. Как отмечают в пресс-службе правительства области, эти навыки помогут при осуществлении профессиональной деятельности.

«Всероссийская программа „Сила Слова“ включает в себя обучение навыкам самообороны и приемам защиты в различных ситуациях. К участию приглашаются действующие журналисты, руководители и специалисты СМИ, студенты факультетов журналистики», — заявили в пресс-службе.

Журналистов будут обучать навыкам личной безопасности на массовых мероприятиях, за рулем автомобиля и в общественном транспорте. Сотрудникам СМИ предстоит овладеть приемами самозащиты в различных ситуациях и изучить защитно-атакующие приемы.

Программа обучения журналистов начнется с 15 апреля. Местом проведения станет Центр олимпийской подготовки по дзюдо.

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В Челябинске стартует совместная программа российского Союза боевых искусств и Союза журналистов области по обучению журналистов самообороне. Как отмечают в пресс-службе правительства области, эти навыки помогут при осуществлении профессиональной деятельности. «Всероссийская программа „Сила Слова“ включает в себя обучение навыкам самообороны и приемам защиты в различных ситуациях. К участию приглашаются действующие журналисты, руководители и специалисты СМИ, студенты факультетов журналистики», — заявили в пресс-службе. Журналистов будут обучать навыкам личной безопасности на массовых мероприятиях, за рулем автомобиля и в общественном транспорте. Сотрудникам СМИ предстоит овладеть приемами самозащиты в различных ситуациях и изучить защитно-атакующие приемы. Программа обучения журналистов начнется с 15 апреля. Местом проведения станет Центр олимпийской подготовки по дзюдо.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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