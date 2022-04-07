На НТВ показали осужденную челябинку, которая бьется за сына

Суд запретил видеться женщине со своим маленьким ребенком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В программе «Чрезвычайное положение» на телеканале НТВ рассказали о семье, где супруги не могут поделить маленького сына. Три года назад женщина ударила мужа ножом на глазах маленького сына и за это ее лишили возможности воспитывать ребенка.

«В 2019 году Виктория на глазах маленького сына вонзила в мужа нож во время ссоры. Наказанием для нее стала судимость в три года условно и отсутствие возможности воспитывать ребенка. С маленьким сыном она может видеться всего два часа в неделю и только в присутствии мужа. Попытка оспорить это решение спустя два года в суде не увенчалась успехом», — говорится в эфире программы «Чрезвычайное положение» на телеканале НТВ.

Челябинка утверждает, что из жертвы семейного насилия ее сделали обвиняемой. У Виктории хорошие жилищные условия, есть доход и работа, но жить сыну с матерью суд не разрешает. Виктория Ш. уверена, что ребенок скучает по маме, но ему не позволяют показывать эти чувства и настраивают сына против нее.

«Моя супруга Виктория занимается контактным каратэ и у нее черный пояс. Такие пояса, на секундочку, в Челябинске у трех-четырех мужиков. Когда у нее был желтый пояс, она мне могла дать в ухо с ноги, а я хватал ребенка и убегал», — поделился предысторией конфликта с женой Даниил Ш.

У детских психологов состояние мальчика опасений не вызывает. Ему сейчас почти шесть лет. Отец мальчика также рассказал, что ребенок ходит на гимнастику, на риторику и дзюдо. Апелляция в суде была надеждой для женщины, но суд оставил решение без изменений. Челябинка собирается обращаться в Верховный суд РФ.

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