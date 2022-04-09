В Госдуме назвали дикостью призыв Борреля к войне. «Скатились до дикости, дошли до безумия»

10 апреля 2022 в 06:32 Размер текста - 17 +

Шеремет назвал дикостью слова Борреля, выступившего за продолжение боев на Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лидеры западных стран, а также их представители «скатились до дикости и дошли до безумия» в своих заявлениях. Так депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отреагировал на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля о сражениях, которые надо выигрывать «на поле боя». «Такое ощущение, что западные политики и дипломаты с ума посходили. Они в своих заявлениях скатились до дикости и дошли до безумия. Подливая масла в огонь на Украине, им пора понять, рано или поздно это пламя дойдет до них. Антироссийская и недружественная политика скажется прежде всего на благосостоянии западных стран», — сказал Шеремет РИА «Новости». По его мнению, западные страны превращают Украину в «черную зону», пытаясь тем самым втянуть Россию в длительный конфликт. Политик подчеркнул, что отправляя на Украину оружие, Запад «продолжает пособничать нацистам, при этом используя украинский народ как разменную монету в достижении своих геополитических целей и борьбе за мировые ресурсы». Ранее Боррель заявил, что конфликт на Украине должен быть разрешен военным путем и выигран «на поле боя», пишет «Царьград». Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил главе евродипломатии Жозепу Боррелю уйти в отставку. С 24 февраля на Украине проходит спецоперация РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями являются демилитаризация и денацификация, а не оккупация. По его словам, приоритетом армии РФ является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидеры западных стран, а также их представители «скатились до дикости и дошли до безумия» в своих заявлениях. Так депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отреагировал на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля о сражениях, которые надо выигрывать «на поле боя». «Такое ощущение, что западные политики и дипломаты с ума посходили. Они в своих заявлениях скатились до дикости и дошли до безумия. Подливая масла в огонь на Украине, им пора понять, рано или поздно это пламя дойдет до них. Антироссийская и недружественная политика скажется прежде всего на благосостоянии западных стран», — сказал Шеремет РИА «Новости». По его мнению, западные страны превращают Украину в «черную зону», пытаясь тем самым втянуть Россию в длительный конфликт. Политик подчеркнул, что отправляя на Украину оружие, Запад «продолжает пособничать нацистам, при этом используя украинский народ как разменную монету в достижении своих геополитических целей и борьбе за мировые ресурсы». Ранее Боррель заявил, что конфликт на Украине должен быть разрешен военным путем и выигран «на поле боя», пишет «Царьград». Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил главе евродипломатии Жозепу Боррелю уйти в отставку. С 24 февраля на Украине проходит спецоперация РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями являются демилитаризация и денацификация, а не оккупация. По его словам, приоритетом армии РФ является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре.