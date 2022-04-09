Восстановительные работы на водоводе проводятся с 8 апреля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Город Кизел Пермского края с 8 апреля остается без нормального водоснабжения из-за аварии на водоводе. О произошедшем на своей странице в соцсетях сообщил глава Кизела Андрей Родыгин. По его словам, подача воды населению частично возобновилась, но детские сады в городе пока не работают, а уроки в школах сокращены.

«Сегодня прошло совещание с представителями МУП „Ключи“, включая директора Сарапульцева Вячеслава Юрьевича. Обсудили аварию, произошедшую в пятницу, 8 апреля. 11 апреля, с 5 часов началась подача воды населению и продолжается до настоящего времени. Ввиду множественных повреждений труб ремонт проходит в два этапа. Поручил МУП „Ключи“ оперативно уведомлять население об изменениях, отключениях, этапах ремонта на личной странице предприятия. В некоторых поселках подача воды еще не восстановлена, поэтому прошу обращаться в МУП „Ключи“ для подвоза воды потребителям», — написал Родыгин.

URA.RU рассказывало, что износ водопроводной системы в Кизеле превышает 90%. Из-за этого в городе регулярно случаются коммунальные аварии. Сам Кизеловский городской округ относят к числу депрессивных. После закрытия угольных шахт в агломерации резко вырос уровень безработицы, усугубились социальные и экологические проблемы, которые власти не могут решить годами. В результате оттока населения бывшие шахтерские поселки и города превратились в уральскую «Припять».

Авария на водоводе произошла в пятницу, 8 апреля Фото: аккаунт главы Кизела, «Вконтакте»

Глава Кизела лично контролирует ход восстановительных работ на водоводе Фото: аккаунт главы Кизела, «Вконтакте»