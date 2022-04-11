Аналитик объяснил, какие смартфоны приобретать в условиях санкций

12 апреля 2022 в 07:48 Размер текста - 17 +

Аналитик посоветовал сравнить цены на смартфон в разных магазинах Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности При покупке смартфонов нужно учитывать текущую экономическую ситуацию и действующие антироссийские санкции, считает аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, лучше приобретать гаджеты среднего ценового сегмента и отказаться от техники Apple. Он посоветовал не покупать гаджеты, которые не по карману, но и не приобретать дешевые смартфоны. «Если у вас флагман, который сегодня стоит 150 тысяч, то стоимость ремонта будет примерно 30-40 тысяч из вашего кармана, не всем это доступно. Лучше выбирать смартфоны в среднем сегменте — это диапазон 25-50 тысяч рублей, чтобы аппарат проработал три-четыре года надежно, и чтобы вы не обнаружили в нем изъянов», — сказал Эльдар Муртазин в интервью радио Sputnik. По словам Муртазина, лучше сравнить цены на понравившуюся модель в разных магазинах. В случае рассрочки выгодным предложением будет 10-10-10, которая предполагает оплату в течение 10 месяцев 10-ю платежами с переплатой 10%, сообщил он. В таком случае при покупке смартфона за 50 тысяч рублей переплата составит 5 тысяч рублей, порекомендовал эксперт. Аналитик отметил, что в текущей ситуации лучше отказаться от техники компании Apple. По его словам, высока вероятность, что пользователь останется с «дорогим и красивым калькулятором». «Компания Apple сегодня прекратила, заблокировала практически продажу платных приложений и сервисов для своих клиентов. Без этого iPhone, к сожалению, малоудобоварим, вы не можете сделать многие вещи», — отметил он. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х. В последние месяцы страны Запада ввели антироссийские ограничения из-за спецоперации, которую РФ с конца февраля проводит на Украине. На фоне этого некоторые компании начали уходить с российского рынка. При этом 49% опрошенных ФОМ считают, что в их жизни ничего не изменится после ухода иностранных компаний. Еще 25% респондентов сообщили, что это не сильно ухудшит ситуацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

При покупке смартфонов нужно учитывать текущую экономическую ситуацию и действующие антироссийские санкции, считает аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, лучше приобретать гаджеты среднего ценового сегмента и отказаться от техники Apple. Он посоветовал не покупать гаджеты, которые не по карману, но и не приобретать дешевые смартфоны. «Если у вас флагман, который сегодня стоит 150 тысяч, то стоимость ремонта будет примерно 30-40 тысяч из вашего кармана, не всем это доступно. Лучше выбирать смартфоны в среднем сегменте — это диапазон 25-50 тысяч рублей, чтобы аппарат проработал три-четыре года надежно, и чтобы вы не обнаружили в нем изъянов», — сказал Эльдар Муртазин в интервью радио Sputnik. По словам Муртазина, лучше сравнить цены на понравившуюся модель в разных магазинах. В случае рассрочки выгодным предложением будет 10-10-10, которая предполагает оплату в течение 10 месяцев 10-ю платежами с переплатой 10%, сообщил он. В таком случае при покупке смартфона за 50 тысяч рублей переплата составит 5 тысяч рублей, порекомендовал эксперт. Аналитик отметил, что в текущей ситуации лучше отказаться от техники компании Apple. По его словам, высока вероятность, что пользователь останется с «дорогим и красивым калькулятором». «Компания Apple сегодня прекратила, заблокировала практически продажу платных приложений и сервисов для своих клиентов. Без этого iPhone, к сожалению, малоудобоварим, вы не можете сделать многие вещи», — отметил он. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х. В последние месяцы страны Запада ввели антироссийские ограничения из-за спецоперации, которую РФ с конца февраля проводит на Украине. На фоне этого некоторые компании начали уходить с российского рынка. При этом 49% опрошенных ФОМ считают, что в их жизни ничего не изменится после ухода иностранных компаний. Еще 25% респондентов сообщили, что это не сильно ухудшит ситуацию.