Глава Советского района Евгений Буренков возмущен пытками над российскими солдатами на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков осудил пытки и глумление над российскими солдатами в ходе спецоперации на Украине. Об этом он заявил во время специального видеообращения, опубликованного в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

«Недавно просматривая новости, обратил внимание на один сюжет, на котором была изображена сцена расправы над нашими десантниками. Безусловно, видео вызвало большое возмущение и негодование по одной простой причине. Помимо зверского убийства, которое произошло в данном видео, также присутствовала сцена глумления над трупами наших солдат и высказыванием угроз в адрес русского мира. Такое поведение несовместимо с понятием воинской чести и достоинства», — заявил Буренков.

Он также отметил, что против России развернута масштабная информационная кампания, результатом которой стал рост русофобских настроений в мире. «Видимо, настолько большие финансовые средства вложены в антироссийскую русофобскую кампанию, что в погоне за легким заработком, в нее включились даже те, кто на самом примитивном уровне может изготавливать дешевый контент. И печатать откровенно лживые тексты, которые порой даже не связаны единой мыслью, и не отражают сути и правды происходящих событий», — добавил чиновник.

Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин решил провести спецоперацию на Украине. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам. Целями глава государства заявил демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту жителей Донбасса.

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