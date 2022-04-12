Под Екатеринбургом начнут выпускать энергетики для спортсменов

12 апреля 2022 в 21:52 Размер текста - 17 +

Организовать производство предпринимателю предложили фитнес-клубы Фото: Анна Майорова © URA.RU Группа «Тонус» запустит производства тонизирующих напитков для спортсменов. Об этом сообщил собственник компании Леча Атиев. «У нас уже есть предварительная договоренность с фитнес-клубами. Они сейчас покупают эти напитки где-то в Подмосковье и везут сюда. И они выходили на нас, просили, чтобы мы организовали производство», — рассказал предприниматель. Он уточнил, что речь идет о тонизирующих напитках, которые помогают быстро восстанавливать мышцы. Остальные детали Атиев. раскрывать отказался. Рецептуру этих напитков он назвал секретной. Производство запустят на новом заводе в Сысерти, который планируют открыть осенью 2022 года. Сейчас группа «Тонус» выпускает лимонады и другие газированные напитки, питьевую воду под марками «Акватонус» и «Глория», а также квас. Ранее она производила соки под брендом «Для тебя». Кроме этого у компании есть производственная площадка в Камышловском районе. Здесь выпускают минеральную воду «Обуховская-1». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Группа «Тонус» запустит производства тонизирующих напитков для спортсменов. Об этом сообщил собственник компании Леча Атиев. «У нас уже есть предварительная договоренность с фитнес-клубами. Они сейчас покупают эти напитки где-то в Подмосковье и везут сюда. И они выходили на нас, просили, чтобы мы организовали производство», — рассказал предприниматель. Он уточнил, что речь идет о тонизирующих напитках, которые помогают быстро восстанавливать мышцы. Остальные детали Атиев. раскрывать отказался. Рецептуру этих напитков он назвал секретной. Производство запустят на новом заводе в Сысерти, который планируют открыть осенью 2022 года. Сейчас группа «Тонус» выпускает лимонады и другие газированные напитки, питьевую воду под марками «Акватонус» и «Глория», а также квас. Ранее она производила соки под брендом «Для тебя». Кроме этого у компании есть производственная площадка в Камышловском районе. Здесь выпускают минеральную воду «Обуховская-1».