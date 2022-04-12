Под Екатеринбургом начнут выпускать энергетики для спортсменов

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«Лучшие фитнес-тренеры Екатеринбурга» часть 1, тренировка, фитнес-центр, гантели, расов артем, мышцы
Организовать производство предпринимателю предложили фитнес-клубы Фото:

Группа «Тонус» запустит производства тонизирующих напитков для спортсменов. Об этом сообщил собственник компании Леча Атиев.

«У нас уже есть предварительная договоренность с фитнес-клубами. Они сейчас покупают эти напитки где-то в Подмосковье и везут сюда. И они выходили на нас, просили, чтобы мы организовали производство», — рассказал предприниматель.

Он уточнил, что речь идет о тонизирующих напитках, которые помогают быстро восстанавливать мышцы. Остальные детали Атиев. раскрывать отказался. Рецептуру этих напитков он назвал секретной.

Производство запустят на новом заводе в Сысерти, который планируют открыть осенью 2022 года. Сейчас группа «Тонус» выпускает лимонады и другие газированные напитки, питьевую воду под марками «Акватонус» и «Глория», а также квас. Ранее она производила соки под брендом «Для тебя». Кроме этого у компании есть производственная площадка в Камышловском районе. Здесь выпускают минеральную воду «Обуховская-1».

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Группа «Тонус» запустит производства тонизирующих напитков для спортсменов. Об этом сообщил собственник компании Леча Атиев. «У нас уже есть предварительная договоренность с фитнес-клубами. Они сейчас покупают эти напитки где-то в Подмосковье и везут сюда. И они выходили на нас, просили, чтобы мы организовали производство», — рассказал предприниматель. Он уточнил, что речь идет о тонизирующих напитках, которые помогают быстро восстанавливать мышцы. Остальные детали Атиев. раскрывать отказался. Рецептуру этих напитков он назвал секретной. Производство запустят на новом заводе в Сысерти, который планируют открыть осенью 2022 года. Сейчас группа «Тонус» выпускает лимонады и другие газированные напитки, питьевую воду под марками «Акватонус» и «Глория», а также квас. Ранее она производила соки под брендом «Для тебя». Кроме этого у компании есть производственная площадка в Камышловском районе. Здесь выпускают минеральную воду «Обуховская-1».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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