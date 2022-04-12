«Тонус» построил под Екатеринбургом новый завод по выпуску соков

Все оборудование на заводе будет европейское Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сысерти откроется завод группы «Тонус», где будут производить безалкогольные напитки: соки, питьевую и газированную воду. Сегодня площадку показали журналистам. По словам владельца группы Лечи Атиева, завод начнет работать через полгода.

«Готовность — 95%. Будем выпускать соки, нектары, питьевую воду, в том числе детскую, напитки для спортсменов и квас. Настоящий, на брожении — и классический, и для окрошки», — рассказал предприниматель.

По его словам, здесь будут работать до 30 человек. Оборудования в цехе пока нет. Часть перевезут с действующей площадки в Екатеринбурге на улице Розы Люксембург, другую сейчас пытаются доставить из Европы. «В России аналогов нет, все оборудование — иностранное. Машины для упаковок тетрапарк — шведские, линия розлива — немецкая, частично итальянская, выдувные машины — частично французские, компрессора — бельгийские», — пояснил Атиев.

На новом заводе смогут выпускать 170 тыс. литров в сутки. Это 62 млн литров в год. На участке возвели цех площадью 12 тыс. кв. м. и пробурили две скважины для выкачивания воды. Стоимость проекта — порядка 1 млрд рублей. Окупить вложения инвестор рассчитывает за восемь лет. Строительство велось больше трех лет.

«Были проблемы с согласованием, с лесом, с нехваткой газа. Мы бы его ввели еще в прошлом году, но из-за газа с осени не могли решить вопрос. Сейчас готовим документы на подачу», — добавил предприниматель.

Ассортимент частично обновится. На заводе запустят несколько новых линеек, но названия и рецептуру собственник пока не называет. Возможно, выпустят линейку в стекле для сегмента HoReCa (рестораны, кафе, гостиницы). Поставлять продукцию будут в торговые сети по всему Уралу, но в первую очередь в магазины Свердловской области.

«Проект уникален для области, потому что по сути мы создаем полноценную отрасль по производству соков. Да, было небольшое производство на первой площадке „Тонуса“, но сейчас можно делать это в совершено другом масштабе. Во-вторых, это замещение Coca-Cola. Если наши ненадежные зарубежные партнеры то уходят, то устаются, важно, чтобы у нас были свой сок, своя вода», — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Сейчас у группы «Тонус» две действующие площадки — в Екатеринбурге и в Камышловском районе. Там выпускают минеральную воду «Обуховская-1».

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