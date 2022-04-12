Украинская сторона отошла от договоренностей с Россией, достигнутых в Стамбуле, что вновь завело переговоры РФ и Украины в тупик. Советник Офиса президента Украины признался в распространении фейков про ракетный удар по Мелитополю и провокационное фото из Бучи. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 12 апреля.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев отошел от стамбульских договоренностей. Из-за этого росийско-украинские переговоры по спецоперации на Украине зашли в тупик, считает российский лидер.
- Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович признался в распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Политик раскаялся в фейке об ударе по аэродрому в Мелитополе. Помимо этого, Арестович признал, что фото с надписью «А кто разрешил вам красиво жить?», выдаваемое им за снимок из Бучи, было сделано в 2018 году в России.
- Военные украинских Вооруженных сил (ВСУ) пытались вырваться из Мариуполя, но были остановлены авиацией и артиллерией ВС РФ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
- Цели и задачи операции по спасению жителей Донбасса будут выполнены. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что на Украине всячески поддерживают «ростки национализма», превращая страну в «антироссийский плацдарм».
- Саперы ВС РФ рассказали, как украинские военные при отступлении тщательно минируют улицы ловушками, а в случае побега хаотично разбрасывают боеприпасы. По словам военных, после отступления ВСУ, местные фермеры в большом количестве находят не только мины, но и снаряды с патронами.
- Спецоперация на Украине идет больше месяца из-за задачи ВС РФ минимизировать потери в ходе боевых действий. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по освобождению жителей и территорий Донбасса. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что в задачи российской армии входит демилитаризация страны и исключение напрасных жертв среди мирного населения. Российский лидер также называл решение о проведении операции на Украине вынужденным шагом.
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