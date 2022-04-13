В Пентагоне рассказали о планах НАТО помочь Украине

14 апреля 2022 в 02:24 Размер текста - 17 +

В США объявили о намерении стран НАТО передать Украине танки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Америки ожидают, что поставки новой военной помощи Украине начнутся в ближайшее время. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. «Немедленно», — сказал Кирби в ходе брифинга, отвечая на вопрос о сроках поставки танков, передает РИА «Новости». Он добавил, что ряд других стран НАТО в скором времени объявят о поставке новой военной помощи Украине. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не будут принимать участие в боевых действиях на Украине и вводить там бесполетную зону, как того просил президент Украины Владимир Зеленский, потому что никто не хочет конфликта с обладающей ядерным оружием Россией. США нацелены на помощи Украине, которая имеет значение, отметил глава Пентагона. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Власти Америки ожидают, что поставки новой военной помощи Украине начнутся в ближайшее время. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. «Немедленно», — сказал Кирби в ходе брифинга, отвечая на вопрос о сроках поставки танков, передает РИА «Новости». Он добавил, что ряд других стран НАТО в скором времени объявят о поставке новой военной помощи Украине. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не будут принимать участие в боевых действиях на Украине и вводить там бесполетную зону, как того просил президент Украины Владимир Зеленский, потому что никто не хочет конфликта с обладающей ядерным оружием Россией. США нацелены на помощи Украине, которая имеет значение, отметил глава Пентагона. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.