«Дочке» минстроя не вернули деньги за проблемный дом в Перми

Проблемный дом в Перми удалось достроить только с помощью заемных средств Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК) взыскивает в суде деньги, которые предоставила на достройку проблемного дома в Перми по улице Пушкарская, 142. Заявление принято к производству Арбитражным судом Пермского края, заседание назначено на 6 июня, указано на сайте суда. Ответчиком по делу выступает ООО «Торговый дом «Пушкарский», которому агентство предоставило целевой заем на достройку дома.

«ПАИЖК обратилось к ООО «Торговый дом «Пушкарский» с исковыми требованиями о взыскании задолженности по договору целевого займа в размере 177 567 272 рублей 10 копеек (в том числе основной долг, проценты, начисленные за пользование займом, неустойку в связи с неисполнением обязательств по предоставлению промежуточной бухгалтерской отчетности, неустойку в связи с нарушением сроков погашения основного долга, неустойку в связи с нарушением сроков уплаты процентов за пользование займом)», — говорится в определении на сайте суда.

В качестве третьих лиц к судебному разбирательству привлечены ООО «Сириус», а также Андрей Чухланцев (учредитель компании «Торговый дом „Пушкарский“), Андрей Титов (учредитель и директор ООО „Сириус“), Александр Чернов. Кроме того, агентством заявлено требование об обращении взыскания на предмет залога (имущественные права). Их стоимость истец оценил в 230 872 700 рублей. Также заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства ООО „Торговый дом ‚Пушкарский‘. В удовлетворении указанных требований суд отказал истцу.

Застройщиком дома на Пушкарской, 142 выступала компания «Сириус». Компания не смогла исполнить свои обязательства из-за финансовых проблем, а объект превратился в долгострой. В 2020 году ПАИЖК, учредителем которого является пермское минстроительства, выдало заем в сумме 233 миллиона рублей на достройку проблемного объекта.

Примечательно, что ранее ООО «Торговый дом «Пушкарский» планировало выступить инвестором по достройке еще одного проблемного объекта — крематория, расположенного на кладбище «Восточное». Для этого предполагалось заключение компанией концессионного договора с мэрией Перми.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам