Кредитор пермских застройщиков получил рекордные убытки

Убыток ПАИЖК за год вырос в четыре раза Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК) получило по итогам 2020 года рекордный убыток. Финансовая отчетность юрлица опубликована в Системе раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

«Выручка — 59,5 млн рублей, убыток — 186 386 млн рублей», — сообщается в отчете, проведенном аудиторской организацией «Инвест-аудит. Пермский инвестор получил рекордный убыток впервые с 2012 года. Тогда убыток ПАИЖК составил 167 млн рублей. По сравнению с 2019 годом убыток акционерного общества увеличился почти в 4 раза.

URA.RU направило запрос на имя директора ПАИЖК Натальи Иващенко с просьбой прокомментировать финансовые результаты организации. К моменту публикации ответ на него не поступил. По словам источника, знакомого с ситуацией, причиной могла стать необходимость исполнения ПАИЖК решения суда. Ранее суд обязал вернуть дольщикам в Перми десятки миллионов рублей. Средства были потрачены ими на достройку проблемного дома по улице Адмирала Ушакова, 21.

В 2020 году инвестор выдал заем на достройку другого проблемного объекта — дома по улице Пушкарской, 142. ПАИЖК также проводило техническое обследование нескольких пермских долгостроев.