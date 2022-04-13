В столице ХМАО эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

В Ханты-Мансийске эвакуируют школьников (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ханты-Мансийске учеников всех школ эвакуировали из-за сообщения о минировании. Письмо с угрозами поступило в городской департамент образования. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«В письме говорилось о минировании всех школ в Ханты-Мансийске. Сообщение стандартного содержания, такое же как и по Сургуту и Нижневартовску приблизительно месяц назад», — сказал источник.

Информацию об эвакуации подтвердил один из учеников школы №8. «Всех учеников эвакуировали и отправили домой. Нам сказали, что поступило сообщение о минировании», — сказал ученик. В администрацию Ханты-Мансийска пообещали прокомментировать ситуацию позднее. В департаменте образования Ханты-Мансийска отказались комментировать ситуацию.

В пресс-службе УМВД по ХМАО заявили, что не могут прокомментировать ситуацию и подобными сообщениями занимается ФСБ. В управлении ФСБ по Тюменской области не ответили на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало, что массовые сообщения о минировании были зафиксированы в Сургуте и Нижневартовске. Тогда, по итогам оперативных работ, информация о взрывных устройствах в школах не подтвердилась.