В столице ХМАО эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

В Ханты-Мансийске учеников всех школ эвакуировали из-за сообщения о минировании. Письмо с угрозами поступило в городской департамент образования. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«В письме говорилось о минировании всех школ в Ханты-Мансийске. Сообщение стандартного содержания, такое же как и по Сургуту и Нижневартовску приблизительно месяц назад», — сказал источник.
Информацию об эвакуации подтвердил один из учеников школы №8. «Всех учеников эвакуировали и отправили домой. Нам сказали, что поступило сообщение о минировании», — сказал ученик. В администрацию Ханты-Мансийска пообещали прокомментировать ситуацию позднее. В департаменте образования Ханты-Мансийска отказались комментировать ситуацию.
В пресс-службе УМВД по ХМАО заявили, что не могут прокомментировать ситуацию и подобными сообщениями занимается ФСБ. В управлении ФСБ по Тюменской области не ответили на звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU писало, что массовые сообщения о минировании были зафиксированы в Сургуте иНижневартовске. Тогда, по итогам оперативных работ, информация о взрывных устройствах в школах не подтвердилась.
В Ханты-Мансийске учеников всех школ эвакуировали из-за сообщения о минировании. Письмо с угрозами поступило в городской департамент образования. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В письме говорилось о минировании всех школ в Ханты-Мансийске. Сообщение стандартного содержания, такое же как и по Сургуту и Нижневартовску приблизительно месяц назад», — сказал источник. Информацию об эвакуации подтвердил один из учеников школы №8. «Всех учеников эвакуировали и отправили домой. Нам сказали, что поступило сообщение о минировании», — сказал ученик. В администрацию Ханты-Мансийска пообещали прокомментировать ситуацию позднее. В департаменте образования Ханты-Мансийска отказались комментировать ситуацию. В пресс-службе УМВД по ХМАО заявили, что не могут прокомментировать ситуацию и подобными сообщениями занимается ФСБ. В управлении ФСБ по Тюменской области не ответили на звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало, что массовые сообщения о минировании были зафиксированы в Сургуте и Нижневартовске. Тогда, по итогам оперативных работ, информация о взрывных устройствах в школах не подтвердилась.