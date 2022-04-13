В челябинских автосалонах действовало преступное сообщество

Жителей Челябинска заманивали в автосалон низкими ценами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в отношении владельцев и руководителей двух челябинских автосалонов, обманывавших людей, возбудили уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ). По данным следствия, в схеме по обману покупателей автомобилей активно участвовали не менее десяти человек, потерпевшими признаны более 120 человек, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Речь идет о работе находившихся в Челябинске автосалонов „Феррумавто“ и „Миасс“, через которые в период 2018—2020 годов были, по данным следствия, путем обмана похищены денежные средства 120 человек, которым продавали автомобили по различным подложным договорам и многократно завышенным ценам. Оба автосалона были структурными подразделениями преступного сообщества, директора были осведомлены о преступном умысле. Кроме того, эти же лица создали подобные ячейки в Краснодарском крае, Ростовской области, Пермском крае, в Волгоградской области», — рассказал источник.

Все преступные роли были четко распределены между участниками, все схемы по привлечению клиентов и хищению у них денег — согласованы. К примеру, сотрудники автосалонов при встрече клиентов должны были показать им автомобили, якобы имеющиеся в наличии, убедить подписать договоры купли-продажи, кредитные договоры. По факту — обманывали об условиях кредитования, условиях стоимости автомобилей, их комплектации и создавали для людей кабальные условия.

Всего в ГСУ ГУ МВД по Челябинской области возбуждено два уголовных дела об организации преступного сообщества. В качестве обвиняемых и подозреваемых допрошены десять человек, часть из них находится под стражей, часть под домашним арестом. К этим же делам будут присоединены уголовные дела о мошенничестве в этих лже-автосалонах. Официально возбуждение уголовных дел в полицейском главке не комментируют.

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